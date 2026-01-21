Live TV

Scott Bessent ironizează represaliile Europei în fața taxelor lui Donald Trump: „Nu sunt deloc îngrijorat”

Data publicării:
Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto Profimedia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca este „irelevantă” și că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, pe fondul temerilor că președintele Donald Trump ar putea anexa Groenlanda și impune noi tarife, relatează Politico.

„Investiția Danemarcei în obligațiuni de trezorerie americane, la fel ca Danemarca însăși, este irelevantă”, a declarat Bessent jurnaliștilor la Davos miercuri dimineață.

„Vând obligațiuni de trezorerie de ani de zile. Nu sunt deloc îngrijorat”, adaugă acesta.

Bessent a răspuns astfel zvonurilor potrivit cărora capitalele europene ar putea încerca să exercite presiuni asupra guvernului american prin vânzarea obligațiunilor sale, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de împrumut. Un fond de pensii danez, AkademikerPension, a declarat marți că a decis să-și vândă deținerile de obligațiuni de stat americane, invocând amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda ca unul dintre numeroșii factori care sugerează că SUA nu mai reprezintă o sursă de credit de cea mai bună calitate.

Problema dezinvestirii a fost ridicată într-o notă trimisă clienților în weekend de către George Saravelos, strategul șef al Deutsche Bank în domeniul valutelor. Bessent a declarat însă că a primit un telefon de la Christian Sewing, directorul executiv al Deutsche Bank, care i-a spus că argumentele lui Saravelos nu reprezintă punctul de vedere al băncii.

„Desigur, mass-media care difuzează știri false, condusă de Financial Times, a amplificat problema”, a spus Bessent.

Piețele de obligațiuni și acțiuni din SUA au înregistrat marți o scădere bruscă, ca răspuns la îngrijorările crescânde că disensiunile dintre SUA și Europa cu privire la Groenlanda ar putea reaprinde războiul comercial care era de temut în 2025, dar care nu s-a materializat.

Bessent a remarcat, de asemenea, că vânzarea masivă a fost agravată de volatilitatea pieței obligațiunilor japoneze, unde temerile privind capacitatea pe termen lung a țării de a-și plăti datoria au reapărut.

„Cred că este foarte dificil să separăm zgomotul din jurul Groenlandei”, a spus Bessent, adăugând că omologul său japonez l-a asigurat că Tokyo va lua măsuri pentru a menține stabilitatea pieței obligațiunilor.

La începutul conferinței de presă, Bessent a reiterat criticile la adresa comentariilor „inflamatorii” ale liderilor europeni cu privire la disputa privind Groenlanda și a criticat anunțul țărilor europene că vor trimite personal militar în Groenlanda.

„Nu sunt sigur ce mesaj vor să transmită aceste țări prin mobilizarea trupelor lor”, a spus el. 

Comentariile lui Bessent au fost făcute cu câteva ore înaintea unui discurs foarte așteptat al lui Trump. Sosirea președintelui american la Davos a fost întârziată cu aproximativ trei ore din cauza unor probleme tehnice cu Air Force One.

 

Editor : C.L.B.

