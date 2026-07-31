Scott Bessent pregătește vizita lui Xi Jinping în SUA, cu noi acorduri comerciale pe masă. Ce urmărește administrația Trump

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, au discutat cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a pregăti vizita din septembrie a președintelui Xi Jinping în Statele Unite. Administrația Trump urmărește să pregătească terenul pentru noi acorduri comerciale cu Beijingul, dar cere Chinei să își respecte pe deplin angajamentele privind pământurile rare și produsele agricole americane, în contextul în care tensiunile dintre cele două puteri persistă.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, au avut o videoconferință la nivel înalt cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a pregăti vizita din septembrie a președintelui chinez Xi Jinping, potrivit Axios.

Discuția pregătește terenul pentru ca președintele american Donald Trump și Xi Jinping să semneze viitoare acorduri comerciale între Statele Unite și China. Totuși, tensiunile dintre cele două părți persistă.

Videoconferința, descrisă drept cordială, dintre Bessent, Greer și vicepremierul chinez He Lifeng a durat mai bine de o oră. „Am subliniat că ne așteptăm ca Beijingul să își respecte pe deplin angajamentele privind pământurile rare și produsele agricole americane”, a declarat Bessent pentru Axios, într-un comunicat. „Am discutat, de asemenea, despre implementarea Consiliilor pentru Comerț și Investiții ca mecanism pentru obținerea unor progrese concrete în direcția unei relații economice SUA–China mai echilibrate, mai echitabile și mai constructive.”

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că, „în ultimele luni, China a adoptat sau s-a bazat pe măsuri care creează noi riscuri pentru companiile americane, restricționează activitățile comerciale legale și încearcă să descurajeze acțiunile legitime ale SUA în domeniul securității naționale”.

„Acest lucru este problematic”, potrivit acestei surse. „Statele Unite au ridicat în repetate rânduri aceste preocupări în cadrul dialogului comercial și economic și au oferit Chinei timp pentru a-și schimba abordarea, însă Beijingul a continuat să escaladeze situația și să creeze haos.”

Relațiile dintre cele două țări au fost tensionate pe fondul competiției pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale. Trump a încercat să limiteze accesul Chinei la microcipuri avansate, iar Xi a amenințat că va restricționa exporturile de minerale critice necesare pentru tehnologiile avansate de calcul și pentru industria de apărare.

La o întâlnire desfășurată la Beijing, Trump și Xi au părut să lase deoparte divergențele, însă nu au semnat niciun nou acord. Totuși, în această săptămână, administrația Trump a anunțat că intenționează să interzică roboții și invertoarele electrice produse în China, considerându-le amenințări la adresa securității naționale.

Un nou element care complică relațiile este războiul din Iran. China este un aliat al Iranului și, potrivit Reuters, intenționează să vândă Teheranului rachete portabile. Trump a declarat că ar fi „dezamăgit” dacă această tranzacție s-ar concretiza.

La începutul acestei luni, Trump a desecretizat documente care anterior erau clasificate și care indică faptul că China s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2020. Ulterior, el și-a exprimat rezerve cu privire la abordarea acestui subiect în discuțiile cu Xi.

„Ei fac anumite lucruri împotriva noastră, iar noi facem anumite lucruri împotriva lor. Sincer să fiu, și noi le facem lor astfel de lucruri”, le-a spus Trump jurnaliștilor săptămâna trecută. „Nu este o stradă cu sens unic. Dar da, vom discuta cu ei.”

Editor : M.I.