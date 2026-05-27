Live TV

Scrisoare urgentă de la Volodimir Zelenski către Donald Trump: „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei”

Data publicării:
Trump Ucraine
Volodimir Zelenski (stânga) și Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump, avertizându-l cu privire la agravarea deficitului de sisteme de apărare aeriană din Ucraina, în special în ceea ce privește capacitățile de apărare împotriva rachetelor balistice, relatează Kyiv Independent. 

Apelul vine într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile aeriene masive asupra Ucrainei și amenință public cu un nou val de lovituri de la distanță asupra Kievului, inclusiv atacuri asupra a ceea ce Moscova a descris drept „centrele de decizie” ale Ucrainei.

„În ceea ce privește apărarea aeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe aliații noștri”, se arată în scrisoarea consultată de sursa citată. „În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite”.

Oficialii ucraineni se tem că stocul limitat de rachete de interceptare Patriot și de alte sisteme furnizate de Occident ar putea avea dificultăți în a face față bombardamentelor.

„Situația este cu adevărat dificilă în ceea ce privește apărarea antibalistică”, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă familiarizată cu problema.

Potrivit sursei oficiale, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna, a transmis scrisoarea către Casa Albă, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și alți membri ai Congresului.

Mesajul reflectă, de asemenea, îngrijorarea tot mai mare a Kievului cu privire la dificultățile întâmpinate în obținerea de armament prin intermediul programului PURL, care permite aliaților NATO să finanțeze achiziționarea de armament american pentru Ucraina.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu gravitatea amenințării cu care ne confruntăm”, se menționează în scrisoare. „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei de rachetele rusești”.

„În numele poporului ucrainean, adresez o rugăminte respectuoasă președintelui și Congresului SUA să rămână implicați”, se menționează în scrisoare. „Și să ne ajute să obținem acest instrument vital de protecție împotriva terorii rusești — rachetele Patriot PAC-3 și alte sisteme — pentru a opri rachetele balistice rusești și alte atacuri cu rachete din partea Rusiei”.

Cel mai recent atac de amploare al Rusiei a evidențiat presiunea tot mai mare asupra sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat 90 de rachete și 600 de drone în cadrul unui atac masiv desfășurat în noaptea de 24 mai.

Pe 16 aprilie, liderul de la Kiev i-a dat instrucțiuni comandantului Forțelor Aeriene, Mykola Oleshchuk, să contacteze de urgență țările partenere care au promis rachete Patriot și alte echipamente de apărare aeriană, pe măsură ce stocul de interceptori al Ucrainei continua să scadă.

Directiva a venit în urma avertismentului lui Zelenski potrivit căruia stocurile de rachete Patriot fabricate în SUA au ajuns la un nivel critic.

Moscova a combinat din ce în ce mai des escaladarea militară cu amenințările publice. Rusia a anunțat planuri pentru o nouă serie de atacuri masive cu rachete de lungă distanță asupra Kievului pe 25 mai, descriind atacurile ca fiind o ripostă la un atac ucrainean în regiunea ocupată Luhansk.

Rusia a susținut că atacul ucrainean a lovit un cămin, în timp ce Kievul a afirmat că acesta a vizat o bază de comandă a dronelor rusești.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a comunicat secretarului de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei convorbiri telefonice din 25 mai, că Moscova intenționează să lanseze atacuri asupra „centrelor de decizie” ucrainene și a îndemnat Washingtonul să evacueze Ambasada SUA de la Kiev.

În scrisoarea sa, Zelenski afirmă că spațiul aerian al Ucrainei poate fi protejat. „Majoritatea rachetelor rusești pot fi oprite”, a declarat el.

Citește și: 

Un comandant ucrainean anunță un posibil „punct de cotitură” în războiul cu Rusia. Kievul ar avea o fereastră de câteva luni (Reuters)

Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în Kiev: „Se pare că au diplomați în plus”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Tulsi Gabbard
De ce demisionează Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații al SUA și cine ar putea să o înlocuiască
profimedia-1001584946
Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”
popa jeg
Un preot din Odesa, subordonat Patriarhiei Moscovei, a trimis coordonate Rusiei pentru atacurile cu rachete balistice
Donald Trump
„Nu a intrat niciun dolar în cont”. Consiliul pentru Pace al lui Trump nu a primit nimic de la membri sau donatori
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
„Este un moment foarte periculos”. Șefa diplomației europene avertizează că Rusia ar putea ataca NATO
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
zaharova
Șantajul gazului. Cum încearcă Rusia să blocheze drumul Armeniei...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că...
Ultimele știri
BNR estimează că inflația va urca la 10,3% la jumătatea anului. Riscurile pentru cursul leu-euro rămân ridicate
Candidaţii pentru funcţiile de conducere din ICR, audiaţi la Senat săptămâna viitoare. Liviu Jicman, propus pentru un nou mandat
Crimă cu brățara de monitorizare la picior. Cum și-a justificat atacul bărbatul din Cluj care a ucis-o pe mama fostei iubite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu a plecat oficial de la CFR Cluj! Pe cine pune Neluțu Varga antrenor. Update exclusiv
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...