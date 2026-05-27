Scrisoare urgentă de la Volodimir Zelenski către Donald Trump: „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump, avertizându-l cu privire la agravarea deficitului de sisteme de apărare aeriană din Ucraina, în special în ceea ce privește capacitățile de apărare împotriva rachetelor balistice, relatează Kyiv Independent.

Apelul vine într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile aeriene masive asupra Ucrainei și amenință public cu un nou val de lovituri de la distanță asupra Kievului, inclusiv atacuri asupra a ceea ce Moscova a descris drept „centrele de decizie” ale Ucrainei.

„În ceea ce privește apărarea aeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe aliații noștri”, se arată în scrisoarea consultată de sursa citată. „În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite”.

Oficialii ucraineni se tem că stocul limitat de rachete de interceptare Patriot și de alte sisteme furnizate de Occident ar putea avea dificultăți în a face față bombardamentelor.

„Situația este cu adevărat dificilă în ceea ce privește apărarea antibalistică”, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă familiarizată cu problema.

Potrivit sursei oficiale, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna, a transmis scrisoarea către Casa Albă, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și alți membri ai Congresului.

Mesajul reflectă, de asemenea, îngrijorarea tot mai mare a Kievului cu privire la dificultățile întâmpinate în obținerea de armament prin intermediul programului PURL, care permite aliaților NATO să finanțeze achiziționarea de armament american pentru Ucraina.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu gravitatea amenințării cu care ne confruntăm”, se menționează în scrisoare. „Vă rog să ne ajutați să protejăm spațiul aerian al Ucrainei de rachetele rusești”.

„În numele poporului ucrainean, adresez o rugăminte respectuoasă președintelui și Congresului SUA să rămână implicați”, se menționează în scrisoare. „Și să ne ajute să obținem acest instrument vital de protecție împotriva terorii rusești — rachetele Patriot PAC-3 și alte sisteme — pentru a opri rachetele balistice rusești și alte atacuri cu rachete din partea Rusiei”.

Cel mai recent atac de amploare al Rusiei a evidențiat presiunea tot mai mare asupra sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat 90 de rachete și 600 de drone în cadrul unui atac masiv desfășurat în noaptea de 24 mai.

Pe 16 aprilie, liderul de la Kiev i-a dat instrucțiuni comandantului Forțelor Aeriene, Mykola Oleshchuk, să contacteze de urgență țările partenere care au promis rachete Patriot și alte echipamente de apărare aeriană, pe măsură ce stocul de interceptori al Ucrainei continua să scadă.

Directiva a venit în urma avertismentului lui Zelenski potrivit căruia stocurile de rachete Patriot fabricate în SUA au ajuns la un nivel critic.

Moscova a combinat din ce în ce mai des escaladarea militară cu amenințările publice. Rusia a anunțat planuri pentru o nouă serie de atacuri masive cu rachete de lungă distanță asupra Kievului pe 25 mai, descriind atacurile ca fiind o ripostă la un atac ucrainean în regiunea ocupată Luhansk.

Rusia a susținut că atacul ucrainean a lovit un cămin, în timp ce Kievul a afirmat că acesta a vizat o bază de comandă a dronelor rusești.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a comunicat secretarului de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei convorbiri telefonice din 25 mai, că Moscova intenționează să lanseze atacuri asupra „centrelor de decizie” ucrainene și a îndemnat Washingtonul să evacueze Ambasada SUA de la Kiev.

În scrisoarea sa, Zelenski afirmă că spațiul aerian al Ucrainei poate fi protejat. „Majoritatea rachetelor rusești pot fi oprite”, a declarat el.

