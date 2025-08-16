Live TV

Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump

Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.

Melania Trump, născută în fostul bloc sovietic, în Slovenia, nu l-a însoţit pe Donald Trimp în Alaska la summitul cu Putin.

Oficialii nu au divulgat conţinutul scrisorii, spunând doar că aceasta menţiona deportarea copiilor ca urmare a războiului din Ucraina, notează News.ro.

Deportarea copiilor ucraineni de către Rusia este un subiect extrem de sensibil pentru Ucraina.

Ucraina a calificat răpirea a zeci de mii de copii ucraineni duşi în Rusia sau în teritoriile ocupate de Rusia fără consimţământul familiilor sau tutorilor lor drept crimă de război care îndeplineşte definiţia genocidului din tratatul ONU.

Putin a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război din cauza deportării copiilor ucraineni. CPI a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus.

Moscova susţine că, de fapt, a vrut să-i pună la adăpost pe copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

Biroul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că Rusia a provocat suferinţe a milioane de copii ucraineni şi le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, în 2022.

Trump şi Putin s-au întâlnit timp de aproape trei ore la o bază militară americană din Anchorage, fără a ajunge la un acord de încetare a focului în războiul din Ucraina.

Donald Trump, interviu după summitul din Alaska: întâlnirea cu Putin a fost de nota 10, încheierea unui acord depinde de Zelenski

