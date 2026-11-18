Aproximativ 15 milioane de documente interne ale Deutsche Bank, divulgate de presa internațională, arată că banca ar fi ignorat avertismente privind clienți controversați, inclusiv oligarhi ruși, pentru a-și proteja profiturile. Documentele dezvăluie și noi detalii despre relațiile băncii cu Jeffrey Epstein și Donald Trump. Președintele consiliului de administrație al Deutsche Bank și-a exprimat marți sprijinul față de directorul general Christian Sewing, după ce documentele interne divulgate au atras din nou atenția asupra relațiilor anterioare ale băncii germane cu clienți precum cei menționați, informează TVPWorld, FT, The Guardian și Reuters.

Potrivit unei investigații internaționale, intitulate „Inside Deutsche Bank”, documentele, care includ e-mailuri, investigații interne, procese-verbale ale ședințelor conducerii, dosare de conformitate și conversaţii între angajați, oferă o perspectivă asupra activității directorului general Christian Sewing, care a preluat conducerea Deutsche Bank în 2018 și este considerat unul dintre principalii responsabili pentru redresarea financiară a instituției.

200 de jurnaliști din întreaga lume, implicați în studierea documentelor

Financial Times a analizat documentele împreună cu peste 200 de jurnaliști din întreaga lume, care reprezintă zeci de publicații, printre care Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, Manager Magazin și Kyodo News.

Informațiile includeau un incident în care se spune că Deutsche Bank ar fi dezvăluit din greșeală un document fiscal al lui Trump în 2017, ceea ce l-a determinat pe președintele SUA să califice această dezvăluire drept „ilegală”.

Relatările consorțiului de jurnaliști internaționali pretind că fac lumină asupra interacțiunilor băncii cu clienți precum Trump și Epstein, precum și asupra activităților sale comerciale în Rusia înainte de invazia rusă din Ucraina, în 2022.

Deși Sewing a promis să pună capăt scandalurilor care au afectat banca, din comunicările interne reiese că acesta ar fi încurajat asumarea unor riscuri mai mari, ar fi criticat mecanismele de conformitate și ar fi ținut ascunse anumite probleme ale instituției față de acționari.

„Pe durata mandatului meu, nu am văzut nicio decizie a lui Christian Sewing cu care să nu fiu de acord”, a afirmat Alexander Wynaendts, președintele Deutsche Bank, într-o declarație transmisă prin e-mail.

Investigația dezvăluie manipulări contabile, raportări financiare care ar putea induce în eroare investitorii și detalii necunoscute anterior despre relațiile băncii cu Jeffrey Epstein și Donald Trump. Instituția a procesat plăți suspecte în valoare de aproape 600 de milioane de dolari legate de prădătorul sexual, o sumă mult mai mare decât se știa anterior. Banca a declarat că “regretă relația sa din trecut” cu Epstein și că a făcut “investiții considerabile în consolidarea controalelor”.

În cazul președintelui american, banca a divulgat din greșeală declarațiile fiscale ale acestuia în timpul primului său mandat prezidențial și nu a informat Casa Albă despre această greșeală. Sewing a fost informat cu privire la modul în care a fost gestionată criza. Deutsche Bank a întrerupt relația cu Trump în 2021.

Financial Times a relatat că Deutsche Bank a trimis din greșeală un document fiscal al lui Trump către contabilul unui alt client în 2017, când președintele era client al Deutsche Bank în timpul primului său mandat.

Întrebat la Manila despre această eroare, Trump a spus că banca nu ar fi trebuit să o dezvăluie. „Nu ar fi trebuit să facă asta. Este ilegal ca ei să facă asta”, a spus Trump.

Problemele „datează de mulți ani”

Deutsche Bank, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste 6% în urma acestor relatări, a refuzat să comenteze reacția lui Trump, dar a declarat anterior că problemele menționate în diverse rapoarte „datează de mulți ani” și că, de atunci, banca și-a întărit măsurile de control.

Scurgerile de informații au arătat, de asemenea, că Deutsche Bank a avut o abordare ambițioasă în derularea afacerilor în Rusia, inclusiv cu oligarhi de renume, chiar până la invazia din Ucraina, în ciuda rezervelor exprimate de unii manageri din cadrul organizației.

În cadrul investigației apar și legăturile băncii cu oligarhii ruși. Deutsche Bank a pus la cale o extindere a activității sale din Rusia sub conducerea lui Sewing, ignorând temerile echipei de conformitate cu privire la clientela instituției care avea legături cu Kremlinul, chiar și pe fondul înrăutățirii situației geopolitice, după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022.

Banca avea o listă cu aproximativ 50 de clienți considerați “sensibili”, din cauza legăturilor cu guvernul rus. Printre aceștia se numără Gazprom (companie de stat rusă de gaze), Sibur (companie petrochimică) și Oleg Deripaska (miliardar rus).

Scăderea cu 6% a acțiunilor a fost cea mai mare din aprilie 2025. Acțiunile și-au recuperat o parte din pierderi, înregistrând o scădere de 3,8% la începutul după-amiezii.

Jochen Stanzl, analist-șef de piață la Consorsbank, a declarat că milioanele de documente ridică semne de întrebare cu privire la ce altceva ar mai putea ieși la iveală.

„Pe termen scurt, aceste dezvăluiri nu ajută prețul acțiunilor. Când se confruntă cu incertitudine, primul instinct al investitorilor este să vândă, iar acest caz nu face excepție”, a spus Stanzl.

Eforturi de refacere a încrederii

De ani de zile, Deutsche Bank încearcă să-și refacă reputația după sancțiunile legate de controalele privind combaterea spălării banilor și alte nereguli de conformitate.

Sub conducerea lui Sewing — CEO din 2018 — Deutsche Bank și-a redresat profiturile, dar neregulile de conformitate au reapărut din când în când. Una dintre cele mai recente a fost atunci când detaliile relației sale cu clientul Epstein au fost dezvăluite în dosarele Departamentului de Justiție al SUA publicate la începutul acestui an.

„Deutsche Bank este astăzi o bancă diferită și rămâne concentrată pe punerea în aplicare a strategiei sale, care s-a dovedit de succes, după cum o demonstrează profiturile record înregistrate în 2025, precum și în ultimele trimestre”, a declarat banca marți.

Relatările, pe care Reuters nu a putut să le verifice imediat, se bazează pe 15 milioane de documente scurse, care includ e-mailuri și procese-verbale ale ședințelor, a precizat New York Times.

Documentele au fost obținute de doi jurnaliști din India și, respectiv, din Africa de Sud, și analizate de un consorțiu format din peste 200 de jurnaliști.

„Având în vedere caracterul istoric al acestor chestiuni, nu se preconizează ca un eventual impact financiar să fie semnificativ, dacă va exista vreun impact”, a declarat Deutsche Bank.

Un membru al Parlamentului European l-a invitat pe Sewing să se prezinte în fața acestui for pentru a răspunde la întrebări.

Deutsche Bank, care a încheiat în 2021 un acord de amânare a urmăririi penale cu Departamentul de Justiţie al SUA, a fost vizată numai în acest an de trei percheziții efectuate de autoritățile germane. Din 2012, instituția financiară a plătit 18,6 miliarde de euro pentru soluționarea unor litigii și acuzații privind încălcarea normelor de conduită. Scandalurile au inclus manipularea piețelor, spălarea banilor proveniți din Rusia, deficiențe ale mecanismelor de control și prezentarea înșelătoare a unor produse și informații financiare.

Editor : M.C