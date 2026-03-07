Live TV

„Scutul Americilor”. Donald Trump anunţă o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi.

La reuniunea numită „Scutul Americilor'”, pe care a găzduit-o în complexul său de golf Trump National Doral din Miami, în statul Florida, preşedintele a spus că grupările de infractori sunt „o plagă pentru regiune”, potrivit Agerpres.

„Nucleul acordului nostru este un angajament de folosire a forţei militare letale pentru a distruge cartelurile şi reţelele teroriste sinistre. O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele”, a spus Trump la reuniunea cu omologii săi din Argentina - Javier Milei, Bolivia - Rodrigo Paz, Costa Rica - Rodrigo Chavez, Republica Dominicană - Luis Abinader, Ecuador - Daniel Noboa, El Salvador - Nayib Bukele, Guyana - Irfaan Ali, Honduras - Nasry 'Tito' Asfura, Panama - José Raúl Mulino, Paraguay - Santiago Peńa, şi Trinidad-Tobago - Kamla Persad-Bissessar.

La eveniment a participat şi Jose Antonio Kast, ales preşedinte în Chile, care urmează să îşi preia mandatul miercurea viitoare.

Nu au fost prezenţi reprezentanţii Braziliei şi Mexicului, ţările latino-americane cu cele mai mari economii, şi Columbiei - Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, respectiv Gustavo Petro, care se remarcă prin ideologiile lor de stânga, diferite de ale celor care s-au aliat cu Trump.

La reuniune, liderul de la Casa Albă a fost însoţit de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre care a precizat că negociază alături de el cu cubanezii. Trump a afirmat cu această ocazie că regimul comunist de la Havana „îşi trăieşte ultimele clipe”.

În privinţa emisferei occidentale - termen prin care la Washington se înţelege zona geopolitică unde sunt situate cele două Americi şi insulele înconjurătoare - dpa reaminteşte că preşedintele american a susţinut recent, de mai multe ori, că Statele Unite domină regiunea respectivă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
4
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Rachete interceptoare
5
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Șeful Parlamentului iranian: Țările care găzduiesc baze americane în regiune nu vor cunoaște pacea
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței
viktor orban donald trump
Îl poate salva Donald Trump pe Viktor Orban? De ce sunt alegerile din Ungaria un test pentru MAGA și populiștii europeni
Donald Trump
Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA: „Companiile au fost de acord”
Recomandările redacţiei
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total...
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa...
ali khamenei
Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege...
steaguri emiratele arabe unite
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul...
Ultimele știri
India continuă să importe petrol din Rusia și spune că nu a avut niciodată nevoie de aprobarea SUA
Accident cu un mort și 3 răniți la Pitești. Șoferul care a provocat accidentul băuse alcool și a fugit, dar a fost prins de polițiști
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea...
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii