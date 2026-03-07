„Scutul Americilor”. Donald Trump anunţă o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi.

La reuniunea numită „Scutul Americilor'”, pe care a găzduit-o în complexul său de golf Trump National Doral din Miami, în statul Florida, preşedintele a spus că grupările de infractori sunt „o plagă pentru regiune”, potrivit Agerpres.

„Nucleul acordului nostru este un angajament de folosire a forţei militare letale pentru a distruge cartelurile şi reţelele teroriste sinistre. O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele”, a spus Trump la reuniunea cu omologii săi din Argentina - Javier Milei, Bolivia - Rodrigo Paz, Costa Rica - Rodrigo Chavez, Republica Dominicană - Luis Abinader, Ecuador - Daniel Noboa, El Salvador - Nayib Bukele, Guyana - Irfaan Ali, Honduras - Nasry 'Tito' Asfura, Panama - José Raúl Mulino, Paraguay - Santiago Peńa, şi Trinidad-Tobago - Kamla Persad-Bissessar.

La eveniment a participat şi Jose Antonio Kast, ales preşedinte în Chile, care urmează să îşi preia mandatul miercurea viitoare.

Nu au fost prezenţi reprezentanţii Braziliei şi Mexicului, ţările latino-americane cu cele mai mari economii, şi Columbiei - Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, respectiv Gustavo Petro, care se remarcă prin ideologiile lor de stânga, diferite de ale celor care s-au aliat cu Trump.

La reuniune, liderul de la Casa Albă a fost însoţit de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, despre care a precizat că negociază alături de el cu cubanezii. Trump a afirmat cu această ocazie că regimul comunist de la Havana „îşi trăieşte ultimele clipe”.

În privinţa emisferei occidentale - termen prin care la Washington se înţelege zona geopolitică unde sunt situate cele două Americi şi insulele înconjurătoare - dpa reaminteşte că preşedintele american a susţinut recent, de mai multe ori, că Statele Unite domină regiunea respectivă.

