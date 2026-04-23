„Se apropie alegerile”. Kremlinul lansează o campanie de arestări împotriva singurului partid de opoziţie legal din Rusia

Kremlinul a lansat o campanie de arestări împotriva singurului partid de opoziţie legal din Rusia, partidul liberal Iabloko, care nu deţine locuri în Duma de Stat (camera inferioară) şi nici în Consiliul Federaţiei (camera superioară), dar are reprezentanţi în adunările unor regiuni importante ale Federaţiei Ruse.

Partidul Iabloko (Mărul), fondat în 1993, a condamnat încă de la început campania militară a Kremlinului în Ucraina, la fel cum a făcut-o la momentul respectiv în cazul celor două războaie din Cecenia, şi intenţionează să participe la alegerile parlamentare din toamnă sub sloganul "Pentru pace şi libertate".

Liderul filialei din Irkuţk (Siberia) a acestei formaţiuni, Grigori Gribenko, a fost arestat joi în urma percheziţiei efectuate la domiciliul său, potrivit unui comunicat al partidului.

Poliţia a declarat că în cursul percheziţiei au fost descoperite "substanţe narcotice", astfel încât politicianul a fost reţinut şi condus la secţia de poliţie însoţit de avocatul său.

Gribenko denunţase anterior presiuni din partea autorităţilor locale pentru a-l împiedica să organizeze în martie un miting la Irkuţk în apărarea reţelei de mesagerie Telegram, pe care Moscova încearcă să o blocheze, dar mitingul aşa şi nu a mai avut loc.

La începutul lunii aprilie, poliţia l-a obligat deja pe opozant să se supună unui test de sânge, susţinând apoi că a depistat urme de marijuana, dar partidul Iabloko susţine că rezultatele testului au fost falsificate.

De asemenea, marţi, a fost arestată Emilia Slabunova, o deputată cunoscută a partidului Iabloko din Duma regiunii Karelia (nord-vestul Rusiei).

Motivul a fost o fotografie publicată în 2020 alături de defunctul lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, deşi ulterior imaginea a fost ştearsă de pe conturile sale de pe reţelele de socializare.

Poliţia rusă a deschis două proceduri administrative împotriva lui Aleksandr Şişlov, liderul grupupului Iabloko în Adunarea legislativă din Sankt-Petersburg, pentru că a distribuit pe social media un interviu în care era menţionat şi numele lui Navalnîi, ceea ce a fost considerat de autorităţi drept un "gest extremist".

Fostul candidat la preşedinţie Boris Nadejdin a denunţat pe Telegram "represiunea împotriva politicienilor din partidul Iabloko", amintind că aproape toţi deputaţii acestui partid din parlamentele regionale au fost fie arestaţi, fie etichetaţi drept "agenţi străini".

Printre aceştia din urmă figurează directorul publicaţiei "Novaia Gazeta", Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021, şi preşedintele partidului, Nikolai Rîbakov, acuzat şi el de extremism pentru că a ataşat o fotografie a lui Navalnîi la un comentariu postat la moartea acestuia, în februarie 2024. Prin hotărâre judecătorească, Rîbakov a fost amendat în urmă cu un an la 1.500 de ruble pentru afişarea de simboluri extremiste, întrucât orice fotografie a lui Aleksei Navalnîi este considerată de Kremlin drept "simbol extremist".

Astfel, majoritatea reprezentanţilor Iabloko nu vor putea participa la alegerile pentru Duma de Stat, preconizate să se desfăşoare în septembrie.

"Motivul presiunilor exercitate asupra partidului Iabloko este evident: se apropie alegerile din 20 septembrie", afirmă Nadejdin, adăugând că pe lângă alegerile parlamentare, în septembrie vor fi aleşi membrii adunărilor locale din Sankt Petersburg, Karelia, Pskov şi Nijni Novgorod.

Analiştii consideră că partide precum Iabloko ar putea atrage un vot masiv de protest împotriva celor peste patru ani de război în Ucraina, a recesiunii economice şi a blocării internetului.

Campania de represalii împotriva Iabloko coincide, de asemenea, conform sondajelor, cu prăbuşirea partidul Kremlinului, Rusia Unită, în intenţiile de vot, de altfel, singurul care susţine restricţiile împotriva internetului şi a reţelelor sociale.

Însuşi preşedintele Vladimir Putin a apărat joi aceste măsuri restrictive, argumentând că siguranţa cetăţenilor este primordială, un argument respins de majoritatea ruşilor, care sunt foarte nemulţumiţi de încetinirea internetului mobil.

Editor : M.B.

Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun