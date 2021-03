Continuă eforturile pentru mutarea Ever Given, nava-container cu o lungime de 400 de metri care blochează Canalul Suez. Sunt utilizate excavatoare pentru îndepărtarea nisipului și noroiul de la prova navei, în timp ce remorcherele sunt utilizate pentru a o muta.

Șeful unei companii olandeze care asistă operațiunea a avertizat că ar putea dura câteva săptămâni până la deblocarea ambarcațiunii și că ar putea fi necesare ridicarea containerelor pentru a ușura încărcătura.

„Nu putem exclude că ar putea dura săptămâni. Este ca o balenă uriașă”, a declarat Peter Berdowski, CEO Boskalis, pentru postul TV olandez NPO, potrivit BBC.

Joi, proprietarul companiei Ever Given, firma japoneză Shoei Kinsen, și-a cerut scuze pentru impactul pe care incidentul îl are asupra traficului naval din canal. Shoei Kinsen a spus că face tot posibilul, împreună cu autoritățile locale și operatorii navei, pentru a rezolva problema, dar a avertizat că este extrem de dificil.

Proprietarul navei blocate în Canalul Suez și-a cerut scuze

Nava de 400 de metri lungime și 200.000 de tone s-a blocat în canal din cauza vânturilor puternice și a unei furtuni de nisip. Cel puțin 150 de nave așteaptă acum să treacă prin calea maritimă extrem de importantă.

Aproximativ 12% din comerțul global se realizează prin canalul Suez, care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie și oferă cea mai scurtă legătură maritimă între Asia și Europa.

O rută alternativă, pe lângă Capul Bunei Speranțe, în vârful sudic al Africii, poate dura mai mult de două săptămâni.

Nava, care este operată de compania taiwaneză de transport Evergreen Marine, dar numită Ever Given este în prezent blocată pe diagonală pe calea navigabilă.

„În cooperare cu autoritățile locale și cu Bernhard Schulte Shipmanagement, o companie de administrare a navelor, încercăm să reflotăm nava, dar ne confruntăm cu dificultăți extreme", a declarat joi proprietarul companiei deținătoare, Shoei Kisen Kaisha.

„Ne cerem scuze sincer pentru că am provocat o mare problemă navelor din Canalul Suez și celor care intenționează să treacă prin canal", a adăugat aceasta.

Surse din industrie au declarat pentru agenția de știri Reuters că, în situația în care Ever Given va fi reflotată rapid, proprietarul și asigurătoriise tot riscă daune în valoare de milioane de dolari pentru întârzierile și costurile suplimentare acumulate de alte companii.

Toshiaki Fujiwara, un oficial la Shoei Kisen Kaisha, a declarat pentru agenția de presă AFP că nava avea o poliță de asigurare, dar că nu știe detaliile sau costurile implicate în această etapă.

