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Se retrag rușii din Istmul Kinburn? Ucrainenii le-au blocat complet liniile logistice, lăsându-i fără muniție, combustibil și mâncare

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Kinburn Spit in Mykolaiv region of Ukraine
Istmul Kinburn din sudul Ucrainei a fost un paradis natural până la invazia rușilor. Foto: Profimedia
Din articol
Istmul Kinburn

În sudul Ucrainei, mai exact pe Istmul Kinburn, pe care rușii l-au ocupat încă din 2022, ocupanții se confruntă cu probleme logistice majore din cauza atacurilor dronelor ucrainene și, potrivit unor informații, sunt nevoiți să abandoneze acest important cap de pod, scrie agenția ucraineană Unian.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din sudul Ucrainei, Vladislav Voloșin, a explicat pentru Unian că unitățile ucrainene efectuează atacuri cu drone asupra unei anumite părți temporar ocupate din regiunea Herson. În același timp, Istmul Kinburn are legături logistice, în principal, pe uscat. De aceea, rușii încearcă să nu folosească rutele logistice respective, deoarece acestea sunt ținta atacurilor cu drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

„De aceea, de câteva zile, transporturile și logistica rusești se confruntă cu dificultăți semnificative. Într-o anumită zonă temporar ocupată din regiunea Herson, potrivit informațiilor serviciilor noastre de informații, unitățile ruse se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu combustibil pentru mijloacele de transport și generatoare. Aceste întreruperi durează între două și patru zile, uneori chiar mai mult”, a explicat Voloșin.

În același timp, potrivit mișcării de gherilă „ATESH”, care se bazează pe informațiile unui agent din cadrul comandamentului grupării de trupe „Dnipro”, acțiunile Forțelor de Apărare de a întrerupe rutele de aprovizionare i-au obligat pe ruși să se retragă în grabă din Istmul Kinbur din regiunea Mikolaiv.

În special, subunitățile Regimentului 337 al Federației Ruse părăsesc pozițiile, deoarece aprovizionarea a fost complet oprită – livrarea de muniție, combustibil și alimente a încetat. Se spune că, din cauza pierderilor semnificative de personal, subunitățile Regimentului 337 se retrag de la linia de coastă – din părțile nordice și vestice ale peninsulei. Grupurile de foc nu reușesc să doboare dronele Forțelor Armate ale Ucrainei, iar pierderile rușilor cresc.

„După ce o parte din militari au fost transferați în direcția Zaporojie, unitățile rămase și-au pierdut practic personalul. Nu s-a efectuat nici măcar o singură dată completarea efectivelor. Comandamentul retrage oamenii din unele poziții și îi transferă în altele. Pe coastă rămân doar rămășițele unităților care nu mai sunt capabile să mențină apărarea. Sistemul logistic al ocupanților din această zonă s-a prăbușit complet”, se arată în raport.

Istmul Kinburn

Această limbă de nisip din sudul Ucrainei este ocupată de Rusia din 2022, de unde se lansează atacuri cu artileria asupra orașului Oceakiv și a altor localități, ceea ce a blocat traficul din porturile Herson și Mikolaiv. În prezent, limba de nisip este singura parte ocupată a regiunii Mikolaiv.

Se află în regiunea Mikolaiv, la câțiva kilometri de orașul Oceakiv. Este o continuare a Peninsulei Kinburn și separă parțial Marea Neagră de estuarul Nipru-Bug.

Istmul Kinburn face parte din fondul de rezervații naturale al Ucrainei, în special din parcul natural național „Beloberezhya Sviatoslav” și din parcul regional de peisaj „Kinburnska Kosa”. Aceasta este o verigă importantă în ecocoridorul de coastă; înainte de ocupație, era un loc de cuibărit în masă al păsărilor.

După cum a mai scris Unian, un purtător de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a declarat că limba de nisip Kinburn era un loc unic, pe care rușii l-au distrus efectiv, iar aceasta este doar o parte din genocidul ecologic despre care se știe cu certitudine.

Nu se știe în prezent dacă și când această rezervație va fi restaurată.

Editor : B.P.

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