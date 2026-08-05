„Se va întâmpla ceva neplăcut”. Coreea de Nord amenință încă o țară, pe care o numește „stat criminal de război”.

Sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un a acuzat miercuri Japonia că „se transformă într-un stat beligerant”, pe fondul consolidării poziţiei militare a Tokyo-ului în Pacific.

Japonia s-a îndepărtat treptat de statutul său pacifist de după cel de-al Doilea Război Mondial - mărind cheltuielile militare, consolidând pacturile de apărare şi desfăşurând lansatoare de rachete pe insulele sale periferice.

Ministrul apărării de la Tokyo a declarat marţi că armata trebuie consolidată cu un „simţ al urgenţei şi al crizei”, pe fondul unei noi evaluări a guvernului care avertiza asupra ameninţărilor crescânde din partea Chinei, Rusiei şi Coreei de Nord.

Într-o declaraţie difuzată de mass-media de stat nord-coreeană, Kim Yo Jong a afirmat că „conducerea” de la Phenian „va stabili opţiuni militare suplimentare, care sunt în mod evident determinate de transformarea Japoniei”.

„Japonia, un stat criminal de război, îşi accelerează transformarea într-un stat beligerant”, se arată în declaraţia sa publicată de Agenţia Centrală de Ştiri Coreeană, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Kim a menţionat recentele teste efectuate de Tokyo cu rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk şi participarea sa, în luna mai, la exerciţiile militare conduse de SUA în Filipine, ca dovezi ale sprijinului acordat de Washington „mişcărilor militare periculoase” din Pacific.

Tokyo ia măsuri „pentru a-şi asigura capacitatea de a lansa un atac preventiv”, a afirmat ea.

„Nu vom rămâne niciodată spectatori pasivi în faţa evoluţiei militare a Japoniei, care ar putea reprezenta o ameninţare gravă”, a adăugat.

Japonia şi-a majorat cheltuielile militare

Japonia a ocupat întreaga Coree înainte de capitularea sa din 1945 în cel de-al Doilea Război Mondial, după care peninsula a fost împărţită în state separate de-a lungul paralelei 38.

Moştenirea perioadei coloniale violente continuă să afecteze politicile externe atât ale Coreei de Nord, cât şi ale Coreei de Sud.

„Dacă descendenţii militarismului, care au moştenit genele vicleniei şi agresiunii, au pus mâna pe arme letale, se va întâmpla ceva neplăcut”, se arată în declaraţia lui Kim.

Japonia găzduieşte baze militare americane încă de la capitularea sa în cel de-al Doilea Război Mondial.

Ţara şi-a majorat cheltuielile militare cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari în 2025 — echivalentul a 1,4% din PIB, cea mai mare pondere înregistrată din 1958.

China — un aliat cheie al Coreei de Nord — şi-a exprimat, de asemenea, recent îngrijorarea faţă de ceea ce consideră a fi un „nou militarism” din partea Japoniei.

Relaţiile s-au înrăutăţit de când noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, cunoscută pentru poziţiile sale dure, a făcut în noiembrie declaraţii care sugerau că o acţiune a Chinei de a ocupa Taiwanul ar putea justifica o reacţie din partea armatei japoneze.

Beijingul susţine de mult timp că insula face parte din teritoriul său şi nu a exclus posibilitatea de a o cuceri prin forţă.

Phenian s-a declarat în repetate rânduri o putere nucleară „ireversibilă” de când summitul din 2019 al liderului Kim Jong Un cu preşedintele american Donald Trump a eşuat din cauza divergenţelor privind amploarea denuclearizării şi ridicarea sancţiunilor.

Editor : B.P.