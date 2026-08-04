Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis, a născut primul copil al cuplului

Sebastian Stan şi Annabelle Wallis au devenit părinţi. Actorul Marvel, în vârstă de 43 de ani, a devenit tată pentru prima dată, luna trecută, alături de vedeta din „Mercy”, în vârstă de 41 de ani, scrie revista People, citată de News.ro.

Cuplul nu a dezvăluit publicului niciun detaliu despre nou-născutul lor, potrivit TMZ.

Reprezentanţii lui Stan şi Wallis nu au putut fi contactaţi pentru a oferi un comentariu.

În luna aprilie, Stan şi Wallis au ieşit împreună la o plimbare în New York, dezvăluind că aşteaptă primul lor copil.

Actriţa însărcinată purta o rochie neagră largă, asortată cu o jachetă maro, o geantă cu imprimeu de leopard şi ochelari de soare negri. Viitorul tată era îmbrăcat în pantaloni maro, cămaşă albă şi jachetă din denim.

Vedeta din „Captain America: The Winter Soldier” a vorbit pentru prima dată despre faptul că va deveni tată în cadrul unui interviu acordat publicaţiei Deadline cu privire la noul său proiect, „Fjord”. Filmul regizat de Cristian Mungiu, câştigătorul Palme d'Or din acest an, care va avea premiera în august în SUA, prezintă povestea unui bărbat obligat să-şi analizeze propria valoare ca tată şi ca bărbat. Rolul l-a determinat pe Stan să-şi examineze mai atent propria viaţă şi gândurile sale atât despre masculinitate, cât şi despre paternitate, în timp ce se pregăteşte să pornească într-o nouă etapă a vieţii.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat el pentru publicaţie.

Stan a adăugat: „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Şi, bineînţeles, un om bun. Am 43 de ani şi simt că, în multe privinţe, abia acum încep să învăţ. Mi se pare pur şi simplu incredibil. Aşa că îmi place foarte mult când descopăr punctele de vedere ale altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent de punctul de vedere, doar pentru a-l înţelege”.

Actorul din „Thunderbolts” şi actriţa din „Peaky Blinders” au stârnit zvonuri despre o posibilă relaţie în mai 2022, când au fost văzuţi împreună la petrecerea de ziua lui Robert Pattinson. Cuplul a început să apară mai des în public în 2024, când ea i s-a alăturat la Festivalul de Film de la Berlin, în februarie acelaşi an, cu ocazia premierei filmului „A Different Man”. În mai 2024, cei doi au apărut pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Cannes, cu ocazia premierei mondiale a filmului biografic al lui Stan despre Donald Trump, „The Apprentice”.

În 2025, Stan a câştigat Globul de Aur pentru interpretarea din „A Different Man” şi a fost nominalizat la premiul Oscar pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea lui Donald Trump în „The Apprentice”.

Editor : A.P.