Secretar de stat în Ministerul Educaţiei, despre starea elevilor din Focşani blocaţi în Dubai: „La acest moment, sunt în siguranţă”

Data publicării:
zboruri dubai
Foto: Profimedia

Cei 28 de elevi din Focşani blocaţi în Dubai în urma închiderii spaţiului aerian sunt în prezent "în siguranţă", a declarat luni, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Sorin Ion. După oprirea zborurilor, elevii au fost cazați într-un hotel aflat în apropierea aeroportului.

„Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Ştirile sunt că la acest moment sunt în siguranţă, sunt bine”, a afirmat secretarul de stat.

Un grup de 28 de elevi români din Focşani însoţiţi de două cadre didactice sunt blocaţi în Dubai după ce spaţiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma declanşării conflictului din Iran.

Potrivit actualitateavranceana.ro, este vorba despre un grup format din 28 de copii, împreună cu două profesoare, care nu s-a mai putut întoarce în țară sâmbătă, după declanșarea războiului din Iran și închiderea spațiului aerian. Consulul României în Dubai, Viorel Badea, a mers să discute cu elevii și le-a transmis să aștepte cu calm îmbunătățirea situației pentru a putea pleca acasă.

Excursia a fost organizată de centrul de engleză din Focșani, coordonat de profesoara Ligia Harasim. Grupul este însoțit și de profesoara Oana Nedelcu.

După oprirea zborurilor, elevii s-au cazat într-un hotel aflat în apropierea aeroportului, unde beneficiază de toate condițiile necesare.

