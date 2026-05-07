Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a născut o fetiță

Karoline Leavitt. Foto: Instagram

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat nașterea celui de-al doilea copil al său. „Pe 1 mai, Viviana, cunoscută și sub numele de «Vivi», s-a alăturat familiei noastre, iar inimile noastre s-au umplut instantaneu de iubire”, a declarat Leavitt într-o postare pe Instagram, citată de BBC.

„Este perfectă și sănătoasă, iar fratele ei mai mare se adaptează cu bucurie la viața alături de noua lui surioară. Ne bucurăm de fiecare moment petrecut în fericirea noastră cu nou-născuta”, a spus ea.

Leavitt ocupă funcția de purtător de cuvânt de când președintele Donald Trump s-a întors la funcție anul trecut. Se așteaptă ca alți membri ai administrației Trump să țină briefingurile obișnuite în timp ce Leavitt se află în concediu de maternitate.

Acesta este al doilea copil al lui Leavitt cu soțul ei, Nicholas Riccio. Fiul ei, Nicholas, sau „Niko”, va împlini doi ani în iulie.

Leavitt și-a părăsit funcția de secretar de presă pentru concediul de maternitate în aprilie, dar când a avut loc incidentul armat din 24 aprilie de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, s-a întors pentru scurt timp încă o dată pentru a informa presa cu privire la situație.

La începutul acestei săptămâni, secretarul de Stat Marco Rubio a ținut o conferință de presă la Casa Albă.

El a numit uneori conferința de presă „haos” și a glumit spunând că nu știe numele reporterilor.

