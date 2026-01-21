Live TV

Secretarul american al comerțului, huiduit la Davos: „Cu Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș.” Preşedinta BCE a ieşit din sală

Howard Lutnick
Howard Lutnick, Secretarul american pentru Comerț. Foto: Profimedia

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.

Preşedinta Băncii Centrale Europene a părăsit sala în timp ce Lutnick rostea un discurs şi critica dur Europa, ceea ce a stârnit huiduieli la cina de marţi seara, a declarat una dintre sursele informate despre ceea ce s-a întâmplat, informează News.ro.

Cina era găzduită de Larry Fink, CEO al BlackRock, în calitatea sa de copreşedinte al Forumului Economic Mondial. Dineul fusese organizat pentru toţi membrii importanţi ai Forumului, şefi de stat şi alţi demnitari, a declarat o persoană care a fost invitată la eveniment.

La cină au fost invitate câteva sute de persoane.

Fink a încheiat dineul înainte de desert, după incidentul cu huiduielile, în timp ce oamenii plecau, a declarat una dintre surse.

BCE a refuzat să comenteze informaţia, iar Departamentul de Comerţ al SUA şi Forumul Economic Mondial nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Cererea preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda s-a lovit de o opoziţie vehementă şi emoţională din partea liderilor europeni.

Întâlnirea de marţi seara a degenerat după declaraţii provocatoare din partea lui Lutnick, care au dus la huiduieli generalizate în ciuda apelurilor la calm din partea lui Larry Fink, scrie, pe surse, şi Financial Times, care confirmă că Lagarde s-a numărat printre participanţii care au părăsit sala în timpul discursului.

În mod ironic, întâlnirea din acest an de la Davos are tema „Spiritul dialogului”.

Lutnick a spus audienţei că lumea ar trebui să se concentreze pe cărbune ca sursă de energie, mai degrabă decât pe energiile regenerabile, potrivit unei persoane prezente, şi a făcut comentarii dispreţuitoare la adresa Europei. Marţi, el scrisese un editorial pentru FT în care spunea: „Nu mergem la Davos pentru a menţine statu-quo-ul. Vom înfrunta situaţia cu fruntea sus”. El a mai scris: „Suntem aici, la Davos, pentru a clarifica un lucru: odată cu preşedintele Trump, capitalismul are un nou şerif în oraş”.

Unul dintre directorii executivi prezenţi la evenimentul de marţi seara a descris atmosfera ca fiind „tensionată”, în timp ce un altul a spus că era „zgomotoasă şi aprinsă”.
Unul dintre cei care l-au huiduit a fost Al Gore, fostul vicepreşedinte al SUA, potrivit a doi directori executivi prezenţi, notează Financial Times.

„O singură persoană a huiduit şi aceea a fost Al Gore”, a declarat Departamentul de Comerţ al SUA.

„Am stat şi am ascultat remarca lui. Nu l-am întrerupt în niciun fel. Nu este un secret că eu consider politica energetică a acestei administraţii ca fiind aberantă. La sfârşitul discursului său, am reacţionat în conformitate cu ceea ce simţeam, la fel ca şi alţi câţiva”, a declarat fostul vicepreşedinte al SUA.

Relaţiile dintre SUA şi UE sunt la un nivel scăzut după ce preşedintele american a ameninţat că va impune noi tarife anumitor ţări europene dacă nu i se va permite să „achiziţioneze” Groenlanda.

 

