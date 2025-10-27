Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a numit, într-un interviu acordat CBS News, pe trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, „propagandist rus”, după ce Dmitriev a afirmat că sancțiunile occidentale nu au afectat economia Rusiei.

Prezentatorul i-a cerut lui Bessent să comenteze afirmația lui Dmitriev potrivit căreia ultimele sancțiuni impuse de SUA „nu vor avea absolut niciun efect asupra economiei Rusiei” .

„Ei bine, cred că Rusia va simți imediat efectele negative. Vă pot spune că am văzut deja că India a încetat complet achizițiile de petrol rusesc. Multe dintre rafinăriile chinezești și-au încetat activitatea”, a spus Bessent.

El s-a referit apoi la Dmitriev ca la „un propagandist rus”, adăugând că acesta este incapabil să vorbească sincer despre impactul real al sancțiunilor asupra economiei Rusiei.

„Chiar ai de gând să publici ceea ce spune un propagandist rus? Adică, ce altceva ar putea să spună? Că va fi groaznic și că Putin va fi nevoit să se așeze la masa negocierilor”, a spus Bessent.

„Desigur, economia rusă este o economie de război. Creșterea este practic zero. Inflația, cred, este de peste 20% și tot ceea ce facem îl va aduce pe Putin la masa negocierilor. Petrolul este cel care finanțează mașina de război rusă și cred că putem reduce substanțial profiturile sale”, a spus Bessent.

El a mai afirmat că Rusia nu a reușit să-și imunizeze economia împotriva sancțiunilor și că veniturile sale din petrol au scăzut cu 20% față de anul trecut, iar noile sancțiuni le-ar putea reduce cu încă 20 sau 30%.

Pe 22 octombrie, administrația Trump a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petrolieredin Rusia, Rosneft și Lukoil, și a îndemnat Moscova să accepte un armistițiu imediat în războiul împotriva Ucrainei.

După anunțarea sancțiunilor, rafinăriile de petrol indiene ar fi început să-și revizuiască furnizorii, iar unele companii chineze au suspendat, cel puțin temporar, achizițiile de petrol rusesc.

Editor : Marina Constantinoiu