Secretarul american de Stat Marco Rubio anunță că „faza ofensivă a războiului” din Iran s-a încheiat. Care e noua etapă

Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia
Trump cere Iranului să fluture „steagul alb al capitulării"

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a „încheiat”.  „Operațiunea s-a încheiat . «Furia epică» s-a încheiat –, așa cum a comunicat președintele Congresului. Am trecut de această etapă”, a declarat el.

El a afirmat că Statele Unite se află acum într-o fază „defensivă”, cu o nouă operațiune anunțată de Donald Trump și numită „Proiectul Libertate”.

Rubio a declarat că această operațiune vizează în special salvarea echipajelor navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, asigurând că zece civili au murit din cauza închiderii de către Iran a acestei artere maritime strategice.

Secretarul de Stat a asigurat că Statele Unite nu vor deschide focul din proprie inițiativă, dar a adăugat că, dacă forțele americane care conduc această operațiune vor fi ținta unor atacuri, acestea vor răspunde „cu o eficacitate mortală”.

Rubio a declarat că 10 marinari civili au fost uciși pe fondul escaladării violențelor în Strâmtoarea Ormuz, unde forțele americane au distrus, de asemenea, șapte ambarcațiuni rapide iraniene, potrivit declarației sale.

El a afirmat că SUA vor continua să atace dronele și navele pe care le consideră o amenințare la adresa forțelor sale. Rubio a adăugat că Washingtonul desfășoară resurse suplimentare pentru a extinde o „umbrelă defensivă” asupra transportului comercial pe această cale navigabilă și va continua eforturile de a „elibera” trecerea prin strâmtoare pentru a restabili libertatea de navigație.

Secretarul de Stat a mai spus că emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, „lucrează intens la o cale diplomatică”, insistând în același timp că Iranul „trebuie să vină la masa negocierilor și să accepte condițiile”.

El a mai spus că Iranul are un „prag de toleranță ridicat”, dar nu unul „nelimitat”. Rubio speră că Beijingul va transmite Iranului că strategia sa în Strâmtoarea Ormuz duce la izolarea globală.

„Statele Unite au luat legătura cu o serie de companii de transport maritim pentru a le ajuta să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Sperăm să continuăm să îmbunătățim situația de securitate și vom începe să observăm unele progrese în acest sens”, a mai spus Rubio.

Preşedintele american Donald Trump a ridiculizat marţi capacitatea militară a Iranului şi a susţinut că Teheranul "ar trebui să fluture steagul alb al capitulării", dar că este prea mândru pentru a face acest lucru, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Vorbind în faţa presei în Biroul Oval, Trump a repetat că, în contacte private şi contrar declaraţiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înţelegere cu SUA.

"Ei joacă la cacealma, dar, permiteţi-mi să vă spun, vor să încheie o înţelegere. Şi cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet?", a continuat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, el a lăudat blocada americană asupra porturilor iraniene. "Acesta este ca o bucată de oţel. Nimeni nu va îndrăzni să conteste blocada. Şi cred că funcţionează foarte bine", a mai susţinut preşedintele american.

Când a fost întrebat ce ar trebui să facă Iranul astfel încât SUA să considere că a fost încălcat armistiţiul, Trump a răspuns vag: "Ei bine, veţi afla, pentru că vă voi spune". În schimb, iranienii "ştiu ce să nu facă" şi "ar trebui să fluture steagul alb al capitulării", crede preşedintele SUA.

 

