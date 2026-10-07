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Secretarul de stat american Marco Rubio cere Europei „să se trezească din somn”: „Astăzi ne aflăm la o răscruce de drumuri”

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Greece US Rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită la Atena. Sursa foto: Profimedia Images
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Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Europei „să se trezească din somn” și să-și consolideze apărarea, avertizând că Occidentul se află într-un „punct de cotitură”. Într-un discurs susținut la Atena, el a spus că alegerile făcute acum vor decide dacă Occidentul își va păstra poziția în lume sau va intra în declin.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită la Atena, a lăudat miercuri puterea Statelor Unite şi a cerut Europei „să se trezească din somn”, în timpul unui discurs rostit pe dealul Pnyx, lângă Acropole, potrivit Agerpres.

„Credem că Europa se poate trezi din somn şi poate reaprinde focul aprins aici cu milenii în urmă”, a declarat secretarul de stat american, lăudând civilizaţia Greciei antice, leagăn al democraţiei.

„Pe întreg continentul european, asistăm la ceea ce sperăm că va fi începutul unei schimbări generaţionale: o explozie a cheltuielilor pentru apărare, un val de noi parteneriate şi programe, precum şi un avânt al industriei şi producţiei, în urma angajamentelor istorice asumate anul trecut” la summitul NATO de la Haga, a afirmat el, adoptând un ton mai pozitiv faţă de statele europene.

El a afirmat însă că civilizaţia occidentală se află într-un „punct de cotitură” şi la o răscruce de drumuri între „puterea naţională” şi declin.

În antichitate, grecii „înţelegeau că puterea nu constă doar în a dispune de mijloacele de apărare, ci şi în a avea credibilitatea necesară pentru a demonstra că sunt gata să le folosească”, a mai spus el.

„Aceasta este concepţia clasică despre politică şi arta de a guverna pe care administraţia Trump speră să o reabiliteze. Să o reabiliteze nu doar pentru ţara noastră, ci pentru întreaga noastră civilizaţie”, a afirmat el.

În vizită la Atena, Marco Rubio s-a întâlnit miercuri dimineaţă cu omologul său grec George Gerapetritis şi cu alţi miniştri greci înainte de a susţine un discurs pe dealul Pnyx, în centrul istoric al capitalei elene. În antichitate, cetăţenii Atenei se adunau în acest loc pentru a discuta şi vota decizii economice şi politice prin ridicarea mâinii.

El a cerut totodată Occidentului „să îmbrăţişeze viitorul, în special în domeniul tehnologic, altfel riscând să ajungă în declin”. „Astăzi ne aflăm la o răscruce de drumuri. Calea pe care o alegem va determina dacă Occidentul îşi va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor marcat de atrofie, servitute şi declin”, a declarat Marco Rubio.

Rubio a subliniat că, la rândul lor, Statele Unite sub Donald Trump „au făcut alegerea de a-şi urmări fără ezitare puterea naţională” prin controlul lanţurilor de aprovizionare strategice, reindustrializare, apărare şi „lupta pentru a continua să fie lider în dezvoltarea tehnologiei şi industriilor viitorului”, precum inteligenţa artificială.

Şeful diplomaţiei americane a afirmat că Europa este ameninţată mai ales de imigraţia în masă şi a cerut Bătrânului Continent să apere civilizaţia creştină.

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Editor : M.I.

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