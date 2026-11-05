Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu oficiali de la Casa Albă (Bloomberg)

Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia din administrația Trump după înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului de marți, a relatat joi Bloomberg, citând surse anonime care au afirmat că totuși Casa Albă dorește ca acesta să rămână în funcție.

Biroul lui Rubio a negat informația, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Dylan Johnson, declarând pentru Bloomberg: „Este vorba de o știre complet falsă, bazată pe afirmațiile unor surse anonime, care servește intereselor unui tabloid. Secretarul nu a discutat despre părăsirea funcției sale și va continua să servească cu mândrie în administrația președintelui Trump mult după ce această știre falsă va fi demascată ca fiind încă o farsă fără temei.”

Știrea publicată de Bloomberg vine în urma unui articol anterior apărut în publicația britanică The Independent, care cita surse anonime potrivit cărora Rubio ar lua în considerare demisia.

Numele lui Rubio este adesea menționat ca potențial candidat la Președinție în 2028, iar săptămâna aceasta au apărut speculații cu privire la posibilitatea ca acesta să demisioneze pentru a se distanța de președintele Donald Trump — care este considerat de mulți responsabil pentru înfrângerile Partidului Republican de marți — înainte de a-și anunța candidatura la președinție.

O primă demisie

Controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului Justiției, Harmeet Dhillon, a devenit joi primul înalt funcționar al administrației Trump care și-a dat demisia în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

Ea a declarat în scrisoarea de demisie că a informat Casa Albă despre intenția sa de a demisiona încă din octombrie.

Mandatul lui Dhillon a fost marcat de un exod al avocaților de carieră din cadrul diviziei și de numeroase procese menite să pună în aplicare politica lui Trump de epurare în materie de diversitate, echitate și incluziune în universitățile din întreaga țară.

Context cheie

Departamentul de Stat se numără printre numeroasele agenții federale care ar putea face obiectul unor anchete după ce democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în ianuarie.

Democrații i-au cerut deja explicații directe lui Rubio cu privire la încercarea Departamentului de Stat de a transfera fonduri către Consiliul Păcii al lui Trump, înființat pentru a supraveghea armistițiul dintre Israel și Hamas.

De asemenea, aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la presupusele teste de loialitate impuse diplomaților de carieră din cadrul Departamentului de Stat, la desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională sub conducerea lui Rubio, precum și la atacurile militare ale SUA asupra așa-numitelor ambarcațiuni venezuelene de trafic de droguri din Caraibe, o politică la elaborarea căreia Rubio a contribuit și pe care a apărat-o.

Au apărut speculații conform cărora și secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar putea fi pe cale să-și părăsească funcția, după ce deputatul Thomas Massie, republican din Kentucky, a declarat că intenționează să inițieze procedura de destituire împotriva acestuia încă de săptămâna viitoare.

Președintele Donald Trump a declarat joi pentru ABC News că are intenția de a-l menține pe Hegseth în funcție, deși a recunoscut că ar fi mai ușor să numească un înlocuitor înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului.

Editor : M.C