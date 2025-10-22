Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.

Rutte se va deplasa pentru a se întâlni cu Trump pe 22 octombrie, pentru a discuta probleme legate de Ucraina.

„Secretarul general va fi în Statele Unite pentru a discuta diverse aspecte legate de sprijinul NATO pentru Ucraina”, a declarat sursa pentru European Pravda.

Oficialul a adăugat că discuțiile vor viza și „eforturile SUA de a obține o pace durabilă”.

Vizita secretarului general NATO are loc pe fondul întârzierilor în pregătirile pentru întâlnirea planificată între Trump și liderul rus Vladimir Putin la Budapesta.

Rapoarte anterioare indicau că Rusia a respins public propunerea de a înceta ostilitățile și de a începe negocierile de pace, care a fost susținută de președintele SUA.

Neoficial, se spune că Moscova și-a reiterat cererile maximaliste în urma unei convorbiri telefonice între Putin și Trump joi, 17 octombrie, în special în ceea ce privește controlul deplin asupra întregii regiuni Donbas și interzicerea desfășurării trupelor NATO în Ucraina ca parte a unui acord postbelic.

