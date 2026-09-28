Secretarul general al ONU, apel la Israel să înceteze „anexarea progresivă” a Cisiordaniei

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut din nou apel luni la Israel să pună capăt „anexării progresive” a Cisiordaniei, calificând drept „profund alarmant” nivelul violenţei în regiune, relatează France Presse.

Citat de Ramiz Alakbarov, reprezentant adjunct al ONU pentru Orientul Mijlociu, într-un text citit în faţa Consiliului de Securitate, Antonio Guterres a „condamnat din nou cu fermitate extinderea neîncetată a aşezărilor israeliene în Cisiordania”.

„Anexarea progresivă a Cisiordaniei este ilegală, fără efect juridic şi trebuie să înceteze”, a afirmat el.

Secretarul general al Naţiunilor Unite a denunţat în special „atacurile persistente şi în creştere din partea coloniştilor”, „demolările ilegale” de bunuri aparţinând palestinienilor şi „expansiunea rapidă a coloniilor”.

„Aceste evoluţii sunt contrare dreptului internaţional, contribuie şi mai mult la ocupaţia israeliană ilegală şi aduc atingere dreptului poporului palestinian la autodeterminare”, a subliniat Guterres.

„Atacurile palestinienilor împotriva israelienilor trebuie să înceteze de asemenea. Toţi autorii trebuie să răspundă pentru acţiunile lor”, a spus în continuare secretarul general al ONU, denunţând „provocările periculoase” şi „retorica incendiară” ale multor responsabili politici „din toate taberele”.

Violenţele comise de colonişti s-au multiplicat în Cisiordania de la atacurile comise de gruparea islamistă palestiniană Hamas pe teritoriul Israelului în 7 octombrie 2023.

Peste 500.000 de israelieni trăiesc în colonii din Cisiordania, alături de circa trei milioane de palestinieni.

Editor : Sebastian Eduard