Live TV

Secretarul general al ONU, apel la Israel să înceteze „anexarea progresivă” a Cisiordaniei

Data publicării:
Cisiordania
Filtru israelian lângă Ramallah. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut din nou apel luni la Israel să pună capăt „anexării progresive” a Cisiordaniei, calificând drept „profund alarmant” nivelul violenţei în regiune, relatează France Presse.

Citat de Ramiz Alakbarov, reprezentant adjunct al ONU pentru Orientul Mijlociu, într-un text citit în faţa Consiliului de Securitate, Antonio Guterres a „condamnat din nou cu fermitate extinderea neîncetată a aşezărilor israeliene în Cisiordania”.

„Anexarea progresivă a Cisiordaniei este ilegală, fără efect juridic şi trebuie să înceteze”, a afirmat el.

Secretarul general al Naţiunilor Unite a denunţat în special „atacurile persistente şi în creştere din partea coloniştilor”, „demolările ilegale” de bunuri aparţinând palestinienilor şi „expansiunea rapidă a coloniilor”.

„Aceste evoluţii sunt contrare dreptului internaţional, contribuie şi mai mult la ocupaţia israeliană ilegală şi aduc atingere dreptului poporului palestinian la autodeterminare”, a subliniat Guterres.

„Atacurile palestinienilor împotriva israelienilor trebuie să înceteze de asemenea. Toţi autorii trebuie să răspundă pentru acţiunile lor”, a spus în continuare secretarul general al ONU, denunţând „provocările periculoase” şi „retorica incendiară” ale multor responsabili politici „din toate taberele”.

Violenţele comise de colonişti s-au multiplicat în Cisiordania de la atacurile comise de gruparea islamistă palestiniană Hamas pe teritoriul Israelului în 7 octombrie 2023.

Peste 500.000 de israelieni trăiesc în colonii din Cisiordania, alături de circa trei milioane de palestinieni.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
siegfried muresan profimedia
4
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NY: Benjamin Netanyahu of Israel Speaks At United Nations General Assembly - Day 4
Netanyahu ar fi zburat în secret la Abu Dhabi pentru o întâlnire cu președintele Emiratelor Arabe Unite (presa)
mike waltz la onu
De ce a refuzat Donald Trump propunerea de pace a Iranului. Ambasadorul SUA la ONU dezvăluie ce a cerut Teheranul
Teroristul
Un terorist implicat în răpirea tinerei Noa Argamani, în timpul masacrelor de la 7 octombrie 2023, a fost eliminat
lavrov wadephul
Ce au discutat în spatele ușilor închise ministrul german de Externe și Serghei Lavrov la prima întâlnire de la începutul războiului
Liderul Hamas Ismail Haniyeh
Garda de corp a fostului lider Hamas Ismail Haniyeh a primit cetățenie britanică. Apoi plănuit un atac de amploare în Europa
Recomandările redacţiei
aparare UE uniunea europeana steag rachete
UE aprobă cinci mega-proiecte de apărare: de la drone și spațiu la...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
muresan abrudean pnl parlament
Prima zi de audieri pentru guvernul propus de Mureșan: Avize negative...
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Alexandru Nazare: „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă” a...
Ultimele știri
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la UE. Anunțul premierului Vasile Tofan
Dominic Fritz, replică pentru Alfred Simonis, care l-a criticat că folosește Revoluția din '89 la un eveniment politic
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. Cu cine a negociat premierul desemnat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...