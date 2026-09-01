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Secretarul Trezoreriei ar fi spus Rusiei că nu va exista nicio relaxare a sancțiunilor până la încheierea războiului din Ucraina

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Scott Bessent la reuniunea G20. Foto Profimedia
Scott Bessent la reuniunea G20. Foto: Profimedia
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Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, i-ar fi spusministrului rus al Finanțelor, Anton Siluanov, că nu sunt posibile nici o relaxare a sancțiunilor economice, nici noi acorduri cu Moscova, atât timp cât războiul din Ucraina continuă, relatează Reuters.

Cei doi oficiali s-au întâlnit cu ocazia reuniunii liderilor financiari din cadrul Grupului celor 20 (G20), desfășurată la Asheville, Carolina de Nord.

Declarațiile lui Bessent au venit în contextul în care prima apariție în persoană a lui Siluanov la summit, de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, a stârnit iritare din partea altor lideri europeni. Guvernele europene au planificat extinderea sancțiunilor pentru a strânge și mai mult lațul asupra economiei și finanțelor Moscovei.

Această întâlnire rară a subliniat dorința Washingtonului de a redeschide canalele diplomatice la nivel înalt cu Moscova, chiar dacă aliații europeni intenționează să mențină țara izolată atât timp cât războiul continuă.

Bessent i-ar fi spus clar lui Siluanov că „nimic nu este posibil până când războiul nu se va termina”, atunci când ministrul rus a adus în discuție alte domenii de interes comun, a relatat Reuters.

Întâlnirea s-a axat pe planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina și pe creșterea economică, potrivit Axios, în timp ce Ministerul Finanțelor din Rusia a descris discuțiile ca având ca obiect cooperarea financiară dintre cele două națiuni în cadrul G20.

Reîntoarcerea surprinzătoare a Rusiei la masa negocierilor a stârnit consternare în rândul oficialilor europeni, care s-au opus să apară alături de Siluanov în tradiționala fotografie de grup a G20, care a fost în cele din urmă realizată fără ministrul rus.

Editor : M.C

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