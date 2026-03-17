Video Secretele STING, drona interceptoare produsă de ucraineni pe care o vor țările din Golf ca să se apere de atacurile Iranului

Drona interceptoare STING pregătită pentru lansare Foto: Mil.gov.ua via Wikimedia Commons / CC BY 4.0
Guvernul de la Kiev și producătorii locali de drone afirmă că SUA și aliații săi le solicită ajutorul pentru a respinge dronele iraniene Shahed care au lovit ținte din întreg Orientul Mijlociu. Soluția oferită de Kiev pentru aceste atacuri ale Teheranului este un quadrocopter, adică un aparat de zbor cu patru elice, dezvoltat de firma privată Wild Hornets (Viespi sălbatice, în traducere din limba engleză, n.r.), care a trecut de la un concept îndrăzneț la o dronă perfect funcțională, care zboară rapid, cu un urlet înspăimântător și o agilitate remarcabilă pentru un aparat care seamănă cu o  veioză cu lavă (lava lamp, n.r) căreia i-au fost atașate aripi, potrivit Reuters.

Wild Hornets a declarat că clienții din Orientul Mijlociu și-au exprimat interesul pentru drona sa de interceptare, dar că nu negociază direct niciun contract de export înainte de a primi undă verde din partea guvernului ucrainean.

Interceptorii precum STING reprezintă o alternativă ieftină la rachetele de apărare aeriană Patriot din SUA, care costă milioane de dolari, fiind capabili să se năpustească asupra versiunilor greoaie de fabricație rusă ale modelului Shahed cu o viteză copleșitoare.

O echipă Wild Hornets a făcut o demonstrație a interceptorului pentru Reuters într-o locație secretă, unde ingineri mascați s-au adunat în jurul unei unități de control care transmitea imagini de înaltă calitate de la camera dronei.

„Nu poți descrie asta în cuvinte – trebuie să o simți”, a spus pilotul de încercare „Paskudnik”, folosind un indicativ de apel care se traduce prin „tipul rău”.

Viteză mare și cost redus

Dronele rusești planează deasupra câmpului de luptă și inundă cerul Ucrainei, adesea în atacuri masive care întrerup alimentarea cu energie electrică în marile orașe și vizează logistica și alte infrastructuri.

Acest lucru i-a determinat pe dezvoltatorii ucraineni, aflați în dificultate financiară, dar inovatori, să accelereze găsirea unor soluții mai ieftine.

STING zboară cu o viteză de până la 280 km/h, fiind echipată cu o antenă de 360 de grade și având o autonomie maximă de zbor de aproximativ 37 km – o combinație care îi permite să urmărească dronele de la distanță înainte de a se prăbuși asupra lor cu explozibili.

Comenzile sunt ușor de adaptat pentru piloții de drone cu vedere la prima persoană (FPV), care sunt acum ceva obișnuit, a spus Paskudnik, un fost tâmplar care ajută piloții ucraineni pe teren.

„Dacă știi deja să pilotezi o dronă FPV, atunci trecerea la acest dispozitiv este o chestiune de trei sau patru zile”, a spus el.

STING a doborât peste 3.000 de drone rusești Shahed de când a intrat în serviciul regulat în iunie 2025, a declarat compania. Peste 10.000 de unități ies de pe linia de producție lunar.

Acestea costă în jur de 2.000 de dolari sau mai puțin – comparativ cu prețul dronelor Shahed, care variază între 20.000 și 50.000 de dolari – și sunt achiziționate prin intermediul incubatorului de tehnologie de apărare al guvernului sau al unor organizații caritabile private de renume.

Un model de a doua generație a fost deja dezvoltat pentru a zbura și mai repede și pentru a viza dronele Shahed cu propulsie cu reacție pe care Rusia le dezvoltă continuu, potrivit unui reprezentant al companiei care a cerut să nu fie identificat din motive de securitate.

El a spus că a fost deja utilizat în operațiuni defensive, dar că specificațiile sale tehnice sunt ținute secrete.

Prudență în privința exporturilor

De la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie, statele arabe din Golf s-au confruntat cu peste 2.000 de atacuri cu rachete și drone, care au lovit misiunile diplomatice și bazele militare ale SUA, precum și infrastructura petrolieră, porturile, aeroporturile, navele și clădirile rezidențiale și comerciale.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Kievul dorește bani și tehnologie în schimbul ajutorului acordat națiunilor din Orientul Mijlociu, adăugând că trei echipe de specialiști în apărare aeriană au fost trimise în Orientul Mijlociu.

El a criticat, de asemenea, unele companii ucrainene și guverne străine care, potrivit lui, au încercat să încheie tranzacții pentru echipamente anti-dronă fără aprobarea Kievului.

Reprezentantul Wild Hornets a declarat că firma sa se concentrează în primul rând pe întărirea armatei ucrainene și că ar exporta doar la cererea guvernului – mai ales dacă Kievul primește mai multe rachete Patriot de la SUA pentru a doborî rachetele balistice.

„Am primit cereri în căsuța noastră de e-mail”, a spus el, „dar nu le dăm curs deocamdată.”

Editor : B.E.

