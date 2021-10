Secretul „insulei nemuritorilor” din Japonia. 4 reguli pentru a trăi peste 100 de ani

Okinawa, cunoscută ca „insula nemuritorilor”, are cea mai mare concentrație de centenari din Japonia. Satul Kitanakagusuku ocupă primul loc în ceea ce privește longevitatea femeilor japoneze, relatează BBC. Care este secretul acestei insule care îi face pe locuitorii săi să ducă o viață mai lungă și mai fericită?

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deși sunt puțini medici în Okinawa, aici trăiesc mulți vârstnici care sunt sănătoși. Iar unii dintre ei sunt centenari.

Membrii familiei îi consideră o comoară.

„Cel mai bun lucru din viața mea e că am fost binecuvântată cu 6 copii. Mă simt bine. Îmi place să mă plimb și să mă văd cu prietenii. Am mulți prieteni, multe sunt bunici. Vorbim despre mâncare și despre orice”, spune Nobu Higa, o locuitoare din Okinawa în vârstă de 100 de ani.

„Niciodată nu am crezut că voi trăi 100 de ani și că voi ajunge aici sănătoasă. Am luat fiecare zi la rând și așa am ajuns aproape centenară”, spune Hatsuko Kyan, în vârstă de 97 de ani.

„Nu am luat niciodată medicamente. Am multe hobby-uri, îmi place să fiu activă”, spune Yukiko Kina, în vârstă de 88 de ani.

„Ce îmi place cel mai mult e să fiu printre oameni, să vorbim și să dansăm împreună. Mă face să mă simt sănătoasă”, spune ea.

Mulți atribuie longevitatea locuitorilor din Okinawa tradiției locale „moai”, adică grupuri de sprijin. La început, aceste grupuri strângeau fonduri pentru lucrări publice sau pentru a-i ajuta pe membrii grupului care treceau prin perioade dificile.

„Aici toată lumea ia parte la moai. Eu sunt cu colegi de școală și prieteni. Sunt membră în trei grupuri, într-unul sunt de 50 de ani. Abia aștept să ne întâlnim, să stăm de vorbă și să râdem”, spune Yukiko Kina.

„Nu aș renunța la moai. Ce rost are să trăiești, dacă nu ai cu cine să te bucuri?”, adaugă ea.

Medicul Makoto Suzuki a colectat date medicale, de nutriție și sociale despre peste 1.000 de centenari din Okinawa, timp de patru decenii.

„Am găsit patru factori de longevitate: dieta, activitatea fizic, evoluție individuală și ajutor reciproc. Împreună, acești factori contribuie la longevitate. Sănătatea spirituală e importantă. Noi îi spunem „ikigai”. Este ceva ce poți face doar tu, aproape o misiune personală. Când nu mai avem „ikigai”, murim”, spune medicul.

„Nepoții și strănepoții mă adoră. Ei sunt „ikigai” pentru mine. Am 15 nepoți și 13 strănepoți. Faptul că sunt aproape de ei, acesta e secretul sănătății mele”, spune Yukiko Kina.

Soțul ei a murit la vârsta de 101 ani.

„Nu știu niciun cuplu care să fi fost atât de apropiat ca noi. Oriunde mergeam, ne țineam de mână. Soțul meu îi saluta pe toți cu un zâmbet, toată lumea îl cunoștea. Când a împlinit 100 de ani, sătenii au trimis un fotograf să-i facă portretul”, spune ea.

„Vreau să fac și eu tot ce pot să trăiesc 100 de ani”, adaugă Yukiko Kina.

Satul Kitanakagusuku din Okinawa este primul din lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, în ultimii 10 ani.

Pentru a sărbători acest lucru, municipalitatea organizează în fiecare an un concurs de frumusețe pentru femeile în vârstă de peste 80 de ani.

„Am vrut să particip la acest concurs pentru că am vrut să devin un model pentru cei mai tineri. Cele trei lucruri pe care le consider importante sunt sportul, dieta și socializarea. Cred că comunicarea este cel mai important lucru”, spune Yoko Ito, în vârstă de 81 de ani.

„Mă simt plină de energie când sunt înconjurată de oameni mai tineri. Pe de altă parte, ei spun că primesc multă energie de la mine”, spune Hatsuko Kyan.

Editor : M.B.