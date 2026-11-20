Angajații de la sediul din Washington, D.C. al Agenției Federale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) au primit ordin să rămână acasă din cauza unei invazii de ploșnițe. Peste 1.000 de angajați au fost nevoiți să lucreze joi de acasă, după ce au primit miercuri seara avertismentul de a nu se prezenta la serviciu, în timp ce în unele unele birouri ale agenției a fost făcută dezinsecție, relatează The Washington Post și CNN.

Invazia de ploșnițe a a fost descoperită pe mai multe etaje ale clădirii agenției.

Acest incident vine să încheie o săptămână agitată pentru Departamentul pentru Securitate Internă, care supraveghează FEMA, în urma potențialelor preocupări legate de securitatea cibernetică generate de întreruperea serviciilor de control al traficului aerian de săptămâna trecută.

„Această închidere este necesară pentru a efectua un tratament complet de combatere a dăunătorilor la nivelul întregii clădiri, cu scopul de a rezolva o problemă activă legată de dăunători și de a asigura un spațiu de lucru sigur și sănătos pentru întreg personalul”, se arată, potrivit unor surse, într-o notă internă adresată angajaților, în care se adaugă că personalul va fi informat imediat ce situația va fi „rezolvată cu succes”.

Personalul și-a exprimat frustrarea după ce secretarul Securității Interne, Markwayne Mullin, a mobilizat agenția în urma suspendării zborurilor la nivel național din 13 noiembrie.

FEMA a primit instrucțiuni să coordoneze eforturile cu aeroporturile pentru a ajuta la livrarea de medicamente și alte provizii către pasagerii blocați în toată țara, dar după 24 de ore, misiunea s-a încheiat.

Se pare că angajații „au stat mai mult pe loc”, fără prea multe de făcut.

„A fost o risipă uriașă de timp și resurse”, a declarat un oficial al FEMA pentru CNN.

„Să-i scoți pe oameni de la munca lor cu adevărat importantă ca să se prefacă că lucrează... și [posibil] să-i infectezi cu păduchi de pat în timp ce fac asta”, s-a plâns un alt angajat către Post.

Infestarea de la FEMA nu este prima dintr-o clădire federală.

În iunie, angajații Departamentului Agriculturii al SUA – în mod ironic, agenția însărcinată cu protejarea țării împotriva dăunătorilor invazivi – au fost trimiși acasă după ce birourile au fost infestate în repetate rânduri cu ploșnițe.

Angajații care lucrează la Centrul George Washington Carver din Beltsville, Maryland, au fost avertizați cu privire la infestare la mijlocul lunii mai.

Ironia faptului că focarul a apărut tocmai în birourile Serviciului de Inspecție Sanitară Veterinară și Fitosanitară „nu a scăpat nimănui”, a declarat un angajat al USDA la momentul respectiv.

Editor : M.C