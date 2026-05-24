Video Sediul principalului partid de opoziţie din Turcia a fost luat cu asalt de forţele de ordine: „Erdogan şi-a pierdut minţile”

Poliţişti cu căşti şi scuturi au reuşit să intre în clădire după-amiaza şi să-i înlăture pe liderii CHP. Foto: Captură video Digi24

Sute de membri ai forţelor de ordine au luat cu asalt duminică sediul din Ankara al principalului partid de opoziţie din Turcia pentru a-i expulza pe liderii acestuia, care au fost destituiţi joi printr-o hotărâre judecătorească, relatează AFP şi Reuters.

Susţinători ai liderului Partidului Popular Republican (CHP, social-democrat), Ozgur Ozel, blocaseră accesul în clădire încă de dimineaţă, refuzând să accepte că acesta, un critic aprig al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, va trebui să renunţe la controlul partidului, care se confruntă cu anchete şi arestări în ultimul an şi jumătate.

Poliţişti cu căşti şi scuturi au reuşit să intre în clădire după-amiaza şi să-i înlăture pe liderii CHP, după ce au folosit gaze lacrimogene, printre alte tactici.

„Au luat cu asalt sediul nostru (...), au folosit gaze lacrimogene, ne-au bătut cu bastoane, au devastat clădirea partidului şi ne-au aruncat în stradă”, a declarat Ozel pentru AFP duminică seara.

„Erdogan şi-a pierdut minţile”, a adăugat el, afirmând că şeful statului turc, la putere din 2003, „vrea să decidă cine sunt rivalii săi” pentru a „câştiga următoarele alegeri”.

„Turcia a încetat să mai fie o republică democratică modernă şi s-a transformat într-un regim autoritar”, a mai declarat Ozel.

Părăsind sediul CHP, el le-a spus susţinătorilor săi că va continua „să mărşăluiască spre putere”, înainte de a merge câţiva kilometri printr-o ploaie torenţială până la parlament, acum „adevăratul sediu al partidului”.

Scene similare au avut loc anul trecut la Istanbul, cel mai mare oraş al ţării, când justiţia a numit un administrator în fruntea conducerii provinciale a CHP, notează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

