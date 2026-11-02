Șefa autoproclamată a Curții Constituţionale a Poloniei a convocat Adunarea Judecătorilor. Ce avertisment a lansat

Judecătoarea care afirmă că a preluat interimar conducerea Curții Constituţionale a Poloniei după ce i-a suspendat din funcţie pe preşedintele şi vicepreşedintele acestei instituţii, decizie susţinută de premierul Donald Tusk, dar nerecunoscută de preşedintele Karol Nawrocki, a convocat pentru marţi Adunarea Generală a Judecătorilor pentru a încerca soluţionarea crizei, relatează luni agenţia EFE.

În declaraţii acordate postului public de radio polonez, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska i-a avertizat pe judecătorii pe care i-a convocat că sunt „obligaţi” să participe la Adunările Generale, potrivit Agerpres.

Adunarea Generală a Judecătorilor este organul colegial de conducere intern al Tribunalului Constituţional, alcătuit din cei 15 judecători ai săi, care decide asupra organizării interne, poate autoriza ridicarea imunităţii judecătorilor şi poate decide încetarea mandatelor acestora dacă două treimi din membrii săi aprobă măsura.

Criza pe care aceasta adunare va încerca să o soluţioneze marţi este ilustrată într-o diviziune clară între două facţiuni opuse în interiorul Tribunalului Constituţional polonez, fiecare asociată unei tabere politice, situaţie care a condus la o criză instituţională şi la conflicte de autoritate.

Astfel, avem de o parte grupul judecătorilor numiţi în legislatura precedentă de majoritatea de atunci a partidului naţionalist şi conservator Lege şi Justiţie (PiS), susţinut de actualul preşedinte Karol Nawrocki şi care îi include pe preşedintele şi vicepreşedintele Tribunalului Constituţional, Bogdan Swieczkowski şi Bartolmiej Sochanski, care au fost „suspendaţi” de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, ce şi-a atribuit preşedinţia interimară a instanţei.

De cealaltă parte regăsim grupul de judecători numiţi de actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Donald Tusk, în care se regăseşte şi judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska.

Aşadar, reuniunea convocată de aceasta din urmă s-ar putea transforma într-o confruntare între cele două grupuri, care să amplifice criza, în loc să o soluţioneze, mai ales dacă judecătoarea Korwin-Piotrowska va încerca să obţină ridicarea imunităţii sau încetarea mandatelor unor judecători din cealaltă tabără.

Criza generată de lupta dintre conservatorii naţionalişti şi liberalii proeuropeni polonezi pentru controlul asupra Tribunalului Constituţional datează încă din anul 2015, de la sfârşitul precedentei guvernări a lui Donald Tusk.

Acesta a încercat atunci să impună acolo anumiţi judecători, respinşi apoi de partidul Lege şi Justiţie după ce a preluat puterea, partid care a impus proprii judecători în Tribunalul Constituţional, plus o serie de reforme judiciare care au condus la conflicte cu Comisia Europeană.

Între timp, după ce partidul PiS a pierdut alegerile în 2023, actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Tusk a ales opt noi judecători în Tribunalul Constituţional, dar preşedintele Nawrocki a refuzat să primească jurământul în cazul a cinci dintre ei, cărora preşedintele instanţei nici nu le-a permis să intre în sediul tribunalului.

Criza a escaladat brusc vineri seară, când poliţia a izolat sediul Tribunalului Constituţional, ministrul justiţiei - care este şi procurorul general - a solicitat ridicarea imunităţii preşedintelui acestuia, iar judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska (unul dintre judecătorii a căror numire nu a fost acceptată de Nawrocki) s-a proclamat preşedintă interimară a tribunalului şi a anunţat că-i suspendă pe preşedintele şi pe vicepreşedintele instanţei, acţiune descrisă de guvernul liberal drept una de restabilire a statului de drept, în timp ce opoziţia conservatoare a numit-o lovitură de stat.

Desfăşurarea forţelor de ordine a fost sincronizată cu plecarea preşedintelui Nawrocki într-o vizită în Senegal. Acesta a întors avionul din drum, iar imediat după sosirea la Varşovia a venit la sediul Tribunalului Constituţional, unde a fost întâmpinat de protestatari simpatizanţi ai partidului PiS şi a forţat intrarea în clădire.

A doua zi, el a convocat consultări cu principalele forţe politice, fără niciun rezultat concret. Cât despre Comisia Europeană, aceasta a luat partea premierului Tusk, cerându-i preşedintelui Nawrocki să aprobe numirea judecătorilor pentru a rezolva criza.

Editor : C.L.B.