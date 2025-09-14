Live TV

Șefa Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1035721143
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene”, a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că incidentul este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, a scris Ursula von der Leyen, duminică pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Suntem solidari cu România”, a mai spus președinta CE.

Reacția vine după ce o dronă rusească a intrat, sâmbătă, în spațiul aerian al țării noastre.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

Și șefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse.

Oana Țoiu a anunțat, duminică la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul MAE pentru discuții.

Ionuț Moșteanu a declarat, duminică la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul. Ministrul Apărării consideră acest incident o provocare din partea Rusiei și spune că România va avea un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
profimedia-0953970736
2
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
erika kirk
3
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Digi Sport
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
Radoslaw Sikorski face declaratii
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a...
kaja kallas face declaratii
Șefa diplomației UE reacționează la încălcarea spaţiului aerian...
Ultimele știri
Zeci de mii de persoane, la o manifestaţie a opoziţiei la Ankara: Acuză guvernul turc că subminează democrația
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
CSM Bucureşti a învins Ferencvaros și a bifat prima victorie în actuala ediție a Ligii Campionilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mig-31 cu racheta kinjal
Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
Adult,Man,Hand,Hold,Smartphone,And,Use,Social,Media,Network
A intrat în vigoare „Regulamentul privind datele” în UE. Europenii au control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate
Friederich Merz
Germania cere înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor Schengen pentru ruşi. Apel către Comisia Europeană
mae inquam octav ganea
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe: Incidentul cu drone din Polonia „reprezintă o escaladare fără precedent”
lucrari centrala ungaria profimedia
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a cedat nervos din cauza lui Baiaram! A refuzat să vină la declarații. Update
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a...
Adevărul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
Playtech
Vine toamna urâtă! Vremea schimbă foaia, urmează zile reci şi mohorâte. Unde va ploua torenţial
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea