Șefa Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în România: „E o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, a scris Ursula von der Leyen, duminică pe rețeaua X.

„Suntem solidari cu România”, a mai spus președinta CE.

Reacția vine după ce o dronă rusească a intrat, sâmbătă, în spațiul aerian al țării noastre.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

Și șefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse.

Oana Țoiu a anunțat, duminică la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul MAE pentru discuții.

Ionuț Moșteanu a declarat, duminică la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul. Ministrul Apărării consideră acest incident o provocare din partea Rusiei și spune că România va avea un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe.

