Șefa Comisiei Europene vrea o misiune extinsă pentru protejarea navelor comerciale în Orientul Mijlociu

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus extinderea misiunii navale europene Aspides pentru protejarea navelor comerciale în Orientul Mijlociu, având în vedere blocada Strâmtorii Ormuz, relatează dpa, citată de Agerpres.

În urma unei întâlniri vineri între liderii UE, preşedinţii Egiptului, Libanului şi Siriei, şi prinţul moştenitor al Iordaniei, ea a declarat că „s-ar putea lua în considerare extinderea domeniului de aplicare al misiunilor, precum operaţiunea Aspides, evoluând de la simpla protecţie la o coordonare maritimă comună complexă”.

Ea a spus că este nevoie să se treacă „dincolo de gestionarea reactivă a crizelor”.

Von der Leyen a cerut, de asemenea, stabilirea unei cooperări structurale pentru a stimula producţia de arme.

Operaţiunea Aspides a Uniunii Europene a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale în Marea Roşie şi Golful Aden.

Până în prezent, scopul său principal a fost protejarea navelor comerciale de atacurile miliţiei houthi din Yemen.

După ce SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie, Iranul a răspuns blocând Strâmtoarea Ormuz şi ameninţând că va ataca orice navă care nu obţine permisiunea sa de a tranzita calea navigabilă.

Blocada a provocat perturbări majore ale comerţului global, conducând la creşterea preţurilor la energie şi declanşând măsuri frenetice pentru a preveni penuria de carburanţi.

