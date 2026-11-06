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Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, părăsește administrația. Cu cine o va înlocui președintele

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President Donald Trump Signs Executive Order Led By First Lady Melania Trump
Susie Wiles Foto: Profimedia
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Șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump, Susie Wiles, părăsește cercul restrâns al puterii de la Casa Albă la doar câteva zile după dezastrul electoral pentru republicani, care au pierdut controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Adjunctul ei îi va lua locul, scrie focus.de.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că Stephen Miller o va înlocui pe Susie Wiles în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.  Pe contul său de social media, Truth Social, Trump a lăudat-o pe Wiles și a afirmat că aceasta va continua să lucreze pentru organizația sa politică.

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Miller, de mult timp un membru cheie al cercului restrâns al lui Trump, este unul dintre principalii artizani ai politicilor de imigrație intransigente ale administrației.

Wiles, consilieră veche a lui Trump, a fost prima femeie care a ocupat vreodată această funcție. 

Plecarea ei a survenit la câteva luni după ce Wiles a anunțat că nu mai prezintă semne de cancer mamar, după ce a urmat luni întregi de tratament pentru această boală, diagnostic pe care l-a făcut public în martie 2026.

Wiles este șefa de cabinet cu cea mai lungă vechime de la Casa Albă din timpul mandatului lui Trump, care a schimbat patru dintre aceștia pe parcursul primului său mandat de patru ani

Editor : M.C

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