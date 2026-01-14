Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)

Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a spus într-o discuție privată cu un grup de parlamentari europeni că situația mondială actuală ar putea fi un „moment potrivit” pentru a începe să bea, scrie Politico.

Kaja Kallas le-a spus liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că, deși nu este o mare consumatoare de alcool, acum ar putea fi momentul potrivit să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, potrivit Politico, citând două persoane care se aflau în încăpere.

Declarația ei avea loc cam în același timp în care miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se întâlneau cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, pentru a discuta amenințările lui Donald Trump de a confisca insula arctică.

Diplomatul de vârf al UE ― care coordonează politica externă a blocului în numele celor 27 de guverne și al Comisiei Europene ― a făcut gluma în cadrul unei reuniuni a Conferinței președinților, o întâlnire a liderilor grupurilor parlamentare, mai arată Politico.

Comentariile sale au venit după ce principalii deputați europeni au început să-și ureze reciproc un an nou fericit. Aceiași deputați europeni au adăugat că evenimentele globale au făcut ca acest an să nu fie atât de fericit, potrivit persoanelor prezente în sală.

Având în vedere temerile din Europa că Trump ar putea anexa Groenlanda, protestele în masă împotriva regimului islamist din Iran, precum și conflictele în curs din Ucraina și Gaza și operațiunea SUA în Venezuela, geopolitica a devenit cea mai presantă problemă a UE.

Purtătorul de cuvânt al lui Kallas nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, mai precizează Politico.

