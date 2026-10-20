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Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, acuză SUA că presează Ucraina să „se predea în condițiile impuse de Putin”

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Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
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Înaltul Reprezentant pentru politică externă a UE, Kaja Kallas, a acuzat în termeni duri Statele Unite că exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a capitula în condiții favorabile exclusiv președintelui rus Vladimir Putin, chiar în momentul în care se desfășura o nouă rundă de negocieri de pace la Oslo, în Norvegia, scrie Euronews.

„Negociatorii americani încearcă să forțeze Ucraina să se predea de aproape doi ani, mai exact de un an și jumătate”, a declarat ea marți în Parlamentul European.

„Motivul pentru care Ucraina nu s-a predat în condițiile impuse de Putin este faptul că Europa a susținut Ucraina.”

Kallas a susținut, de asemenea, că prezența europeană era necesară la masa negocierilor pentru a „echilibra” pozițiile adoptate de Casa Albă, care au devenit din ce în ce mai favorabile intereselor Moscovei.

Relațiile dintre SUA și Europa s-au deteriorat de când președintele american Donald Trump a încheiat un acord cu Putin privind furnizarea de motorină și a relaxat sancțiunile până în aprilie 2027, fără a obține în schimb vreo concesie din partea Rusiei.

Trump a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina - ceea ce este interzis în timp de război - și s-a plâns că președintele ucrainean Volodimir Zelenski era „mai dificil de gestionat” decât Putin. La rândul său, Zelenski a declarat că se simte trădat de Trump.

„Cred că s-au luat măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg într-un interviu recent.

Kallas a tras un semnal de alarmă cu privire la ultimele evoluții în timpul discursului său în Parlamentul de la Strasbourg, unde mai mulți deputați europeni s-au plâns că Europa nu dispune de o strategie de pace.

„Nu este adevărat”, a spus Kallas, referindu-se la un document pe care îl prezentase capitalelor UE, conținând cerințe pe care Europa ar trebui să se aștepte ca Moscova să le îndeplinească într-un viitor acord.

„Dacă Rusia își prezintă cererile și solicitările maximaliste, ar trebui să punem pe masă cererile noastre maxime pentru a echilibra aceste negocieri și, de asemenea, pentru a transmite un mesaj clar Rusiei că, pentru toate lucrurile care o interesează – ridicarea sancțiunilor –, Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor, deoarece acestea sunt decizii europene.”

„Nu renunțăm la aceste lucruri gratis, deoarece nu este vorba doar de pace, ci și de faptul că această pace trebuie să fie durabilă și justă”, a adăugat ea.

Kallas a acuzat Rusia că pune în pericol securitatea Mării Negre prin blocada sa armată, folosind aprovizionarea cu alimente ca armă și încercând să provoace o foamete globală. România și Bulgaria au raportat recent atacuri cu drone rusești în largul apelor lor teritoriale.

Înaltul Reprezentant a criticat, de asemenea, Moscova pentru refuzul unui armistițiu energetic și pentru intensificarea campaniei de bombardamente împotriva Ucrainei în pragul sezonului de iarnă.

„Ucraina își dorește pacea mai mult decât oricine, deoarece se află sub bombardamente deja de patru ani, iar al cincilea an este în plină desfășurare”, a spus ea.

„Și Europa dorește pacea. Nu este corect să se spună că nu vrem pace. Singura care nu dorește pacea este Rusia. Să fim foarte lucizi în privința acestui lucru.”

Kallas s-a numărat printre cei mai vehemenți critici europeni ai apropierii lui Trump de Moscova. Săptămâna trecută, ea a declarat pentru Euronews că acordul privind motorina a fost un cadou pentru Putin.

Bruxelles-ul insistă că, în ciuda dezacordurilor tot mai mari, colaborarea cu SUA ar trebui să continue pentru a influența procesul de pace și a apăra interesele Ucrainei.

Înalți oficiali ai Comisiei Europene, ai NATO, ai Germaniei, Franței, Regatului Unit și Poloniei s-au deplasat marți la Oslo pentru a participa la cea mai recentă rundă de negocieri.

Editor : M.C

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