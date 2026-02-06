Live TV

Șefa diplomației UE avertizează că „tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”. Ce trebuie să facă Europa

kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Europa ar trebui să înceapă să discute posibilitatea dezvoltării propriului său factor de descurajare nucleară, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-un interviu publicat vineri de ziarul „Helsingin Sanomat”, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Având în vedere situaţia actuală şi faptul că (armele nucleare) sunt singurul lucru care funcţionează cu adevărat ca factor de descurajare, acesta ar putea fi un subiect de discuţie în dezbaterile viitoare”, a declarat Kallas pentru ziar.

Şefa diplomaţiei UE a subliniat, totodată, pericolele unei potenţiale proliferări nucleare ca o consecinţă a atitudinii Rusiei, o ţară care a ameninţat că îşi va folosi armele nucleare la începutul invaziei sale în Ucraina.

„Dacă aceste ameninţări funcţionează, tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”, a avertizat Kallas.

În opinia sa, situaţia securităţii europene s-a schimbat „radical” după invazia rusă în Ucraina, făcând necesară revizuirea tratatelor de neproliferare nucleară pe care multe ţări europene le-au semnat.

„Imaginea generală în acest moment pare a fi că regulile de ieri nu se mai aplică astăzi, aşa că depinde de noi să elaborăm noi reguli”, a adăugat ea.

De asemenea, Kallas a indicat că este apanajul Franţei şi Regatului Unit - singurele două ţări din Europa occidentală care deţin arme nucleare - să decidă ce să facă cu capacităţile lor de descurajare nucleară.

În urmă cu puţin peste un an, preşedintele francez Emmanuel Macron a prezentat posibilitatea ca Franţa să îşi partajeze descurajarea nucleară la nivel european pentru a proteja întreaga Europă, creând o nouă viziune defensivă independentă de Statele Unite.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat săptămâna trecută că poartă discuţii privind descurajarea nucleară cu alţi parteneri europeni, în vederea unei eventuale independenţe strategice a Europei faţă de Statele Unite, deşi a subliniat că Bătrânul Continent este încă dependent de umbrela nucleară a SUA.

Întrebată joi, la Helsinki, despre potenţiala extindere a descurajării nucleare a Franţei sau despre achiziţionarea de noi arme nucleare în Europa, Kallas a subliniat că această problemă nu a fost abordată la nivel european şi a spus că discuţiile pe această temă sunt responsabilitatea statelor membre.

Kallas a efectuat joi o scurtă vizită în Finlanda, unde s-a întâlnit cu preşedintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul Petteri Orpo şi ministrul de externe Elina Valtonen.

