Live TV

Șefa diplomaţiei UE, după incidentul armat de la dineul lui Trump: „Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie”

Data publicării:
Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Profimedia Images

„Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie", a reacţionat duminică şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, după ce preşedintele american Donald Trump a fost evacuat de la o gală a presei la Washington, în urma unor focuri de armă.

Kallas s-a declarat totodată „uşurată” că toţi cei care participau la gală, inclusiv preşedintele SUA, au fost puşi în siguranţă, potrivit Agerpres.

„Un eveniment menit să onoreze o presă liberă nu ar trebui să se transforme niciodată într-o scenă a fricii”, a adăugat Kallas în mesajul postat pe X.

Atacatorul a fost arestat înainte de a intra în sala de bal a hotelului Hilton unde avea loc cina corespondenţilor de la Casa Albă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Neluţu Varga dă lovitura: 10 milioane euro de la noi investitori din Elveţia pentru CFR Cluj: “A văzut meciul...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero Şumudică – Gâlcă, în ziua meciului Dinamo – Rapid: “De ce dai în jucătorii tăi acum?”
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”