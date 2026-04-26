Șefa diplomaţiei UE, după incidentul armat de la dineul lui Trump: „Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie" Data publicării: 26.04.2026 12:17 Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Profimedia Images „Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie", a reacţionat duminică şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, după ce preşedintele american Donald Trump a fost evacuat de la o gală a presei la Washington, în urma unor focuri de armă. Kallas s-a declarat totodată „uşurată" că toţi cei care participau la gală, inclusiv preşedintele SUA, au fost puşi în siguranţă, potrivit Agerpres.„Un eveniment menit să onoreze o presă liberă nu ar trebui să se transforme niciodată într-o scenă a fricii", a adăugat Kallas în mesajul postat pe X.Atacatorul a fost arestat înainte de a intra în sala de bal a hotelului Hilton unde avea loc cina corespondenţilor de la Casa Albă. Editor : M.B.