Șefa diplomaţiei UE, după incidentul armat de la dineul lui Trump: „Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie”

„Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie", a reacţionat duminică şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, după ce preşedintele american Donald Trump a fost evacuat de la o gală a presei la Washington, în urma unor focuri de armă.

Kallas s-a declarat totodată „uşurată” că toţi cei care participau la gală, inclusiv preşedintele SUA, au fost puşi în siguranţă, potrivit Agerpres.

„Un eveniment menit să onoreze o presă liberă nu ar trebui să se transforme niciodată într-o scenă a fricii”, a adăugat Kallas în mesajul postat pe X.

Atacatorul a fost arestat înainte de a intra în sala de bal a hotelului Hilton unde avea loc cina corespondenţilor de la Casa Albă.

