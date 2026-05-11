Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, respinge ideea ca Gerhard Schröder să fie negociator în conflictul Rusia-Ucraina

Fostul cancelar german Gerhard Schröder nu este potrivit să reprezinte Europa în cadrul vreunor negocieri de pace menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat luni Kaja Kallas, șefa diplomației UE, citată de POLITICO.

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat în weekend că Schröder, care a fost cancelar german între 1998 și 2005, ar putea reprezenta țările europene în negocierile de pace. Schröder a deținut anterior funcții în cadrul unor companii energetice de stat rusești.

„În primul rând, dacă îi acordăm Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, acest lucru nu ar fi foarte înțelept”, a declarat Kallas în drum spre o reuniune a miniștrilor de Externe la Bruxelles.

„Și în al doilea rând, cred că Gerhard Schröder a fost un lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat rusești, așa că este clar de ce Putin vrea ca el să fie persoana potrivită, astfel încât să stea de ambele părți ale mesei”, a adăugat ea.

Până în prezent, SUA au acționat ca mediator principal în negocierile dintre Rusia și Ucraina, în timp ce Europa a rămas pe margine — deși unii lideri au cerut ca Europa să joace un rol mai activ.

În weekend, ministrul german de Externe Johann Wadephul a declarat că Europa ar trebui să participe la negocieri, reprezentată de oficiali din așa-numitul grup de puteri E3 — Germania, Franța și Marea Britanie.

Întrebată în ce condiții UE ar putea accepta să intre în negocieri directe cu Putin, Kallas a spus că Moscova trebuie să facă concesii și a menționat retragerea trupelor ruse din Moldova ca un posibil pas pentru a implica mai mult europenii.

„Problema securității europene este că Rusia își atacă constant vecinii”, a adăugat fostul prim-ministru estonian. „Și pentru asta avem nevoie de concesii și din partea Rusiei. Am fost săptămâna trecută în Moldova unde se află trupe ruse, de exemplu. Aceasta ar putea fi una dintre condițiile pentru a avea securitate și stabilitate în regiune, ca ei să-și retragă trupele.”

