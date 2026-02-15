Live TV

Șefa diplomației UE respinge „denigrarea” americană, în discursul său de la Munchen: „Europa nu este decadentă”

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Foto: Profimedia
„Să ne concentrăm pe reînarmarea noastră și pe sprijinirea Ucrainei”

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică, în ultima zi a Conferinţei de Securitate de la Munchen, declaraţiile oficialilor americani care vizează să „denigreze” Uniunea Europeană. În același timp, a apreciat schimbarea de ton care s-a văzut în discursul secretarului de stat Marco Rubio, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres. 

„De fiecare dată când aud această retorică antieuropeană, care este foarte la modă în acest moment, mă gândesc la tot ce ne-a oferit Europa”, a declarat Kallas.

„Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa nu este decadentă şi woke, şi nici ameninţată de un declin civilizaţional”, a insistat ea, făcând aluzie la criticile preşedintelui american Donald Trump, care consideră că Europa, la fel ca Statele Unite, este ameninţată de o imigraţie masivă.

Secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări sâmbătă aliaţilor săi transatlantici, afirmând că Statele Unite îşi doresc o „alianţă revigorată” cu Europa, reiterând totodată criticile preşedintelui american.

„Mesajul pe care l-am auzit este că America şi Europa sunt legate, în trecut, precum şi în viitor, şi cred că acest lucru este important”, a subliniat Kaja Kallas.

„Este clar, însă, că nu suntem de acord în privinţa tuturor lucrurilor şi că acest lucru va continua”, a mai spus ea.

„Să ne concentrăm pe reînarmarea noastră și pe sprijinirea Ucrainei”

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene a pledat, de asemenea, pentru o poziţie fermă faţă de Rusia în negocierile care vizează încheierea conflictului din Ucraina, subliniind necesitatea obţinerii de concesii din partea Moscovei.

„Cea mai mare ameninţare pe care o reprezintă în prezent Rusia este că va avea mai mult de câştigat la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă”, a afirmat ea, solicitând în special limitarea dimensiunii armatei sale, obligarea acesteia să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat şi asigurarea faptului că este trasă la răspundere pentru crimele sale de război.

Ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, le-a cerut omologilor săi să se concentreze pe consolidarea UE, mai degrabă decât pe retorica americană.

„Să ne concentrăm pe ceea ce putem controla, pe reînarmarea noastră, pe sprijinirea Ucrainei şi pe ameninţarea pe care Rusia o reprezintă pentru democraţiile noastre”, a argumentat el.

