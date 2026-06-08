Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că lumea trebuie să construiască fundații care să poată rezista șocurilor ce au devenit mai frecvente, în contextul crizelor repretate din ultimii ani, scrie Bloomberg.

„Sunt îngrijorată că nu conştientizăm încă faptul că aşa va fi lumea. Nu vom ajunge într-un loc în care şocurile vor dispărea”, a declarat Kristalina Georgieva, la podcastul Leaders with Francine Lacqua.

Kristalina Georgieva, care se află la conducerea FMI din anul 2019, a trecut prin pandemia de Covid-19, războiul din Ucraina, turbulenţele tarifare şi acum conflictul din Orientul Mijlociu.

FMI are o capacitate de creditare de puţin sub 1.000 de miliarde de dolari, iar sarcina directorului general, aşa cum a descris-o Georgieva, este de a-i menţine pe cei 191 de membri ai fondului concentraţi pe colaborarea pentru binele comun al economiei mondiale. „Cea mai bună muniţie pe care o avem este analiza obiectivă”, a spus Georgieva.

Directorul FMI: O transformare majoră în curs de desfășurare este răspândirea AI

O transformare majoră în curs de desfășurare la nivel mondial este răspândirea inteligenţei artificiale şi impactul acesteia asupra pieţelor muncii şi economiilor locale. Georgieva a spus că organizaţiile, inclusiv cea pe care o conduce, nu au reuşit să identifice inegalităţile care decurg din globalizare şi vrea să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla cu AI.

„Noi cu toţii, inclusiv FMI, nu am identificat reacţia adversă împotriva globalizării care a provenit din faptul că, da, economia mondială merge mai bine în ansamblu, dar multe comunităţi au fost afectate pentru că locurile lor de muncă au dispărut şi nu li s-a acordat suficientă atenţie. Vă spun că ceea ce vreau foarte mult să nu văd repetând este acelaşi lucru cu inteligenţa artificială”, a subliniat şefa FMI.

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Fondul îşi va actualiza perspectivele referitoare la evoluţia economiei mondiale în luna iulie, după ce şi-a revizuit prognozele de creştere în aprilie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În plus, instituţia financiară cu sediul la Washington publică revizuiri economice anuale ale ţărilor membre, printre alte rapoarte în cadrul mandatului său de supraveghere.

În 2024, la doi ani după ce Rusia a invadat Ucraina, FMI a anunţat că va relua revizuirea anuală a economiei Rusiei, în cadrul aşa-numitelor consultări pe baza Articolului IV, pentru prima dată de la începutul războiului.

Însă, acest plan a fost întâmpinat cu reacţii negative din partea mai multor ţări ale Uniunii Europene, care au criticat-o pe Georgieva pentru această decizie. Ţările respective au spus că discuţiile cu Rusia pe probleme economice ar legitima eforturile Kremlinului de a evita sancţiunile.

„A fost un moment foarte dificil, deoarece bombardamentele se desfăşurau în ambele direcţii. Am decis să amânăm. Trebuie să colectăm date despre comerţ, import, export. Rusia a fost foarte reticentă în a furniza aceste date”, a spus Georgieva, adăugând că „la un moment dat, vom relua evaluarea regulată”, fără a oferi detalii despre calendar.

Editor : M.C