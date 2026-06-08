Live TV

Video Șefa FMI avertizează că lumea nu este pregătită pentru șocurile care se tot adună. „Nu conştientizăm încă faptul că aşa va fi lumea”

Data publicării:
Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva Foto: Profimedia
Din articol
Directorul FMI: O transformare majoră în curs de desfășurare este răspândirea AI

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că lumea trebuie să construiască fundații care să poată rezista șocurilor ce au devenit mai frecvente, în contextul crizelor repretate din ultimii ani, scrie Bloomberg.

„Sunt îngrijorată că nu conştientizăm încă faptul că aşa va fi lumea. Nu vom ajunge într-un loc în care şocurile vor dispărea”, a declarat Kristalina Georgieva, la podcastul Leaders with Francine Lacqua.

Kristalina Georgieva, care se află la conducerea FMI din anul 2019, a trecut prin pandemia de Covid-19, războiul din Ucraina, turbulenţele tarifare şi acum conflictul din Orientul Mijlociu.

FMI are o capacitate de creditare de puţin sub 1.000 de miliarde de dolari, iar sarcina directorului general, aşa cum a descris-o Georgieva, este de a-i menţine pe cei 191 de membri ai fondului concentraţi pe colaborarea pentru binele comun al economiei mondiale. „Cea mai bună muniţie pe care o avem este analiza obiectivă”, a spus Georgieva.

Directorul FMI: O transformare majoră în curs de desfășurare este răspândirea AI

O transformare majoră în curs de desfășurare la nivel mondial este răspândirea inteligenţei artificiale şi impactul acesteia asupra pieţelor muncii şi economiilor locale. Georgieva a spus că organizaţiile, inclusiv cea pe care o conduce, nu au reuşit să identifice inegalităţile care decurg din globalizare şi vrea să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla cu AI.

„Noi cu toţii, inclusiv FMI, nu am identificat reacţia adversă împotriva globalizării care a provenit din faptul că, da, economia mondială merge mai bine în ansamblu, dar multe comunităţi au fost afectate pentru că locurile lor de muncă au dispărut şi nu li s-a acordat suficientă atenţie. Vă spun că ceea ce vreau foarte mult să nu văd repetând este acelaşi lucru cu inteligenţa artificială”, a subliniat şefa FMI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fondul îşi va actualiza perspectivele referitoare la evoluţia economiei mondiale în luna iulie, după ce şi-a revizuit prognozele de creştere în aprilie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În plus, instituţia financiară cu sediul la Washington publică revizuiri economice anuale ale ţărilor membre, printre alte rapoarte în cadrul mandatului său de supraveghere.

În 2024, la doi ani după ce Rusia a invadat Ucraina, FMI a anunţat că va relua revizuirea anuală a economiei Rusiei, în cadrul aşa-numitelor consultări pe baza Articolului IV, pentru prima dată de la începutul războiului.

Însă, acest plan a fost întâmpinat cu reacţii negative din partea mai multor ţări ale Uniunii Europene, care au criticat-o pe Georgieva pentru această decizie. Ţările respective au spus că discuţiile cu Rusia pe probleme economice ar legitima eforturile Kremlinului de a evita sancţiunile.

„A fost un moment foarte dificil, deoarece bombardamentele se desfăşurau în ambele direcţii. Am decis să amânăm. Trebuie să colectăm date despre comerţ, import, export. Rusia a fost foarte reticentă în a furniza aceste date”, a spus Georgieva, adăugând că „la un moment dat, vom relua evaluarea regulată”, fără a oferi detalii despre calendar.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
catalina poiana
4
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
epavă în Cumana, Venezuela
„Arată precum Kievul” devastat de drone: Cum a ajuns unul dintre cele mai vechi orașe din America de Sud simbolul decăderii Venezuelei
statiune montana
În timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări
bancnote de lei
Avertismentul antreprenorilor români: Poți să bușești economia relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani, să reconstruiești
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, după căderea guvernului: Reacţiile pieţelor sunt rapide, iar corecţiile vor fi costisitoare
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Eugen Tomac are lista viitorilor miniștri aproape gata: „Cel târziu...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță ce i-a transmis lui Eugen Tomac: „Un Guvern care...
grafic crestere bani
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun...
eugen tomac
Eugen Tomac a început negocierile cu liderii partidelor pentru...
Ultimele știri
Măsurile anunțate de Moscova după ce premierul pro-european al Armeniei a câtigat alegerile parlamentare
Militari români și americani s-au antrenat împreună în Polonia. Mesajul Ambasadei SUA la București
Rusia acuză UE de amestec în alegerile din Armenia: „Au avut loc într-un context de presiuni fără precedent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Cine transmite la TV Campionatul Mondial 2026 în România. Cum poți vedea toate partidele
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în repetate rânduri
Adevărul
Cea mai fotogenică biserică săsească din România animă satul Hosman. De ce se întorc acasă sașii de la...
Playtech
De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont, de fapt? Suma care îi rămâne...
Digi FM
Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Luați-vă popcorn...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
Pro FM
Loredana Pădurean, profesor la MIT, despre viața dominată de AI: "Instrument de antrenament al creierului, nu...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Cum ar putea sistemele active de protecție anti-dronă să readucă blindatele pe câmpul de luptă. Soluția la...
Newsweek
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Greșeala banală pe care mulți stăpâni de câini o fac zilnic. Îți poate îmbolnăvi atât animalul, cât și familia
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani