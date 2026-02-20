Live TV

Șefa guvernului japonez acuză China vrea să-și impună interesele „prin forţă sau coerciţie”

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei. Foto: Getty Images
Tensiuni cu China Tevizuirea politicii de apărare

Şefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, a acuzat vineri China de dorinţa de a „modifica status quo-ul prin forţă sau coerciţie” în zonele maritime asupra cărora îşi dispută suveranitatea cu ţările vecine. Takaichi a insistat totuşi că Japonia doreşte „legături stabile şi constructive” cu Beijingul.

Beijingul „îşi intensifică tentativele de a modifica status quo-ul prin forţă sau coerciţie în Marea Chinei de Est şi în Marea Chinei de Sud, în timp ce îşi extinde şi consolidează activităţile militare în zonele din jurul ţării noastre”, a afirmat lidera ultraconservatoare în faţa parlamentului japonez, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Pe aceeaşi linie cu predecesorul său, Shigeru Ishiba, Sanae Takaichi a declarat că Japonia se confruntă cu „cel mai grav şi mai complex mediu de securitate” de la al Doilea Război Mondial, citând nu doar China, ci şi Rusia şi Coreea de Nord.

Devenită în octombrie prima femeie şef de guvern în Japonia, Takaichi şi-a rostit vineri discursul de politică generală în faţa parlamentului, după triumful Partidului său Liberal Democrat (PLD) în cadrul alegerilor legislative anticipate din 8 februarie.

Or, de la sosirea sa la putere, Tokyo a cunoscut o recrudescenţă accentuată a tensiunilor diplomatice cu Beijingul.

Tensiuni cu China

Sanae Takaichi a lăsat să se înţeleagă în noiembrie că Japonia ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, o insulă a cărei suveranitate o revendică Beijingul şi care nu exclude preluarea controlului asupra acesteia prin forţa.

Aceste declaraţii au provocat furia Chinei, care a ripostat recomandând cetăţenilor săi să nu călătorească în Japonia, înăsprind totodată controalele comerciale şi efectuând manevre comune cu Rusia.

„Politica constantă a guvernului (nostru) este de a promova o relaţie reciproc avantajoasă cu China, în baza intereselor strategice comune, şi de a construi o relaţie constructivă şi stabilă”, a pledat vineri Takaichi.

„Ţinând cont de rolul important pe care îl joacă China în calitate de vecin şi de numeroasele probleme şi provocări în suspensie, vom continua dialogul şi vom răspunde cu calm şi discernământ, respectând interesele noastre naţionale”, a adăugat ea.

Tevizuirea politicii de apărare

Cu toate acestea, Takaichi a afirmat vineri că doreşte în acest an revizuirea celor trei documente cheie ale politicii de apărare a Japoniei, întrucât „schimbările în mediul de securitate, cum ar fi apariţia unor noi forme de război şi necesitatea pregătirii pentru conflicte prelungite, se accelerează în multe domenii”.

Premierul nipon a spus că, de asemenea, intenţionează să accelereze discuţiile în vederea unei noi relaxări a embargoului japonez asupra exportului de arme letale.

„Aceasta va contribui la consolidarea capacităţilor de descurajare şi de reacţie ale aliaţilor şi partenerilor noştri care împărtăşesc aceleaşi valori, consolidând în acelaşi timp baza producţiei de apărare şi a tehnologiei civile a Japoniei”, a argumentat ea.

Sanae Takaichi anunţase încă în toamnă că intenţionează să accelereze creşterea cheltuielilor militare ale ţării pentru ca acestea să atingă obiectivul de 2% din Produsul Intern Brut (PIB) cu doi ani mai devreme de termenul stabilit anterior.

