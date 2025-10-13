Live TV

Șefa guvernului ucrainean, vizită în SUA pentru a discuta despre sprijinul militar american

O delegaţie ucraineană condusă de şefa guvernului Iulia Svîrîdenko a plecat luni spre SUA, unde va purta discuţii în special asupra livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare, în faţa războiului dus împotriva Ucrainei de Rusia, informează AFP.

„Săptămâna va fi una încărcată, ne aşteaptă multă muncă”, a declarat şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

Delegaţia va aborda în discuțiile cu responsabilii americani și subiectul rezistenţei infrastructurilor energetice din Ucraina, lovite dur de Moscova în ultimele săptămâni, odată cu apropierea iernii, a precizat Iermak, potrivit Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut duminica aceasta să el l-ar putea ameninţa pe omologul rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia nu va accepta să pună capăt războiului pe care l-a declanşat în 2022.

SUA sunt un susţinător major al Ucrainei şi i-a furnizat Kievului, în decurs de peste trei ani, material militar în valoare de zeci de miliarde de euro, împărtăşind de asemenea Kievului informaţii care îi sunt necesare pentru a lupta.

Rusia şi Ucraina au purtat anul acesta, la impulsul Washingtonului, mai multe sesiuni de negocieri directe la Istanbul, însă acestea au dus doar la acorduri privind schimburi de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor ucişi.

