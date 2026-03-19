Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”

Data publicării:
Tulsi Gabbard face declaratii
Tulsi Gabbard. Foto: Profimedia

Directoarea serviciilor de informaţii americane Tulsi Gabbard a refuzat din nou joi să confirme afirmaţiile lui Donald Trump potrivit cărora Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă” înainte de loviturile americano-israeliene care au declanşat războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Dacă preşedintele poate decide să ignore ce faceţi, de ce aveţi încă un loc de muncă?”, a întrebat-o Jimmy Gomez, congresman democrat din California, în cadrul unei audieri în faţa unei comisii a aleşilor din Camera Reprezentanţilor, după ce Tulsi Gabbard şi directorul CIA, John Ratcliffe, au afirmat că ţine de preşedintele american să evalueze gradul de urgenţă al unei ameninţări.

Miercuri, Tulsi Gabbard a evitat deja întrebările membrilor unei comisii din Senat. Într-o declaraţie scrisă, ea a apreciat că liderii iranieni nu au făcut „niciun efort (...) pentru a încerca să restabilească capacităţile lor de îmbogăţire” după bombardamentele americane asupra siturilor nucleare din iunie 2025.

Tulsi Gabbard s-a mulţumit joi să spună că i-a transmis preşedintelui o „analiză obiectivă” a serviciilor de informaţii.

Ea a confirmat că noul ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei este „grav rănit”.

Întrebată despre faptul că responsabilii americani păreau mai nesiguri decât în urmă cu două luni în ceea ce priveşte intenţiile puterii iraniene, ea a răspuns că este vorba despre o „evaluare corectă”.

Serviciile de informaţii sunt zguduite de marţi de demisia unui înalt responsabil american al luptei împotriva terorismului, Joseph Kent.

În scrisoarea sa de demisie adresată lui Donald Trump, el a apreciat că „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă” pentru SUA şi că războiul a fost declanşat „sub presiunea Israelului şi a puternicului său lobby american”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu face declaratii
Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Iran: „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm”
aeronave f-35
Un avion de vânătoare F-35 american a făcut o aterizare de urgență după ce a fost avariat de un presupus tir iranian
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
„Puterea aeriană este drogul preferat”. Pentru SUA, așteptările neîmplinite în Iran se încadrează într-un tipar familiar în regiune
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA. Iranul atacă puncte energetice strategice din Golful Persic
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul, în Parlament: Bani mutați de la magistrați pentru ajutoarele...
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Câți bani primește județul Ilfov din taxele bucureștenilor: Guvernul...
Ultimele știri
Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”
Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte
Câți bani a încasat Rusia de pe urma celor două săptămâni de război din Iran: veniturile Moscovei din combustibili fosili
Citește mai multe
