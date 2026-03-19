Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”

Directoarea serviciilor de informaţii americane Tulsi Gabbard a refuzat din nou joi să confirme afirmaţiile lui Donald Trump potrivit cărora Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă” înainte de loviturile americano-israeliene care au declanşat războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Dacă preşedintele poate decide să ignore ce faceţi, de ce aveţi încă un loc de muncă?”, a întrebat-o Jimmy Gomez, congresman democrat din California, în cadrul unei audieri în faţa unei comisii a aleşilor din Camera Reprezentanţilor, după ce Tulsi Gabbard şi directorul CIA, John Ratcliffe, au afirmat că ţine de preşedintele american să evalueze gradul de urgenţă al unei ameninţări.

Miercuri, Tulsi Gabbard a evitat deja întrebările membrilor unei comisii din Senat. Într-o declaraţie scrisă, ea a apreciat că liderii iranieni nu au făcut „niciun efort (...) pentru a încerca să restabilească capacităţile lor de îmbogăţire” după bombardamentele americane asupra siturilor nucleare din iunie 2025.

Tulsi Gabbard s-a mulţumit joi să spună că i-a transmis preşedintelui o „analiză obiectivă” a serviciilor de informaţii.

Ea a confirmat că noul ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei este „grav rănit”.

Întrebată despre faptul că responsabilii americani păreau mai nesiguri decât în urmă cu două luni în ceea ce priveşte intenţiile puterii iraniene, ea a răspuns că este vorba despre o „evaluare corectă”.

Serviciile de informaţii sunt zguduite de marţi de demisia unui înalt responsabil american al luptei împotriva terorismului, Joseph Kent.

În scrisoarea sa de demisie adresată lui Donald Trump, el a apreciat că „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă” pentru SUA şi că războiul a fost declanşat „sub presiunea Israelului şi a puternicului său lobby american”.

