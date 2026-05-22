Live TV

Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, va demisiona din funcție. Care este motivul

Data actualizării: Data publicării:
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia

Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații din SUA (ODNI), va demisiona din funcție, anunță postul de televiziune Fox News. Ea dorește să-și susțină soțul în lupta acestuia cu o formă extrem de rară de cancer osos, precizează sursa citată.

Gabbard l-a informat pe președintele Trump în cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri în Biroul Oval. Se preconizează că ultima ei zi la ODNI va fi 30 iunie.

Fox News Digital a obținut în exclusivitate scrisoarea sa oficială de demisie, în care Gabbard spune că este profund recunoscătoare pentru încrederea care i-a fost acordată și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Național de Informații în ultimul an și jumătate.

„Din păcate, trebuie să-mi depun demisia, cu efect de la 30 iunie 2026”, a scris ea. „Soțul meu, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos.”

Gabbard a declarat că soțul ei „se va confrunta cu provocări majore în următoarele săptămâni și luni”.

„În acest moment, trebuie să mă retrag din funcția publică pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, a spus ea.

Gabbard a adăugat: „Abraham a fost stânca mea de-a lungul celor unsprezece ani de căsătorie — rămânând neclintit pe durata detașării mele în Africa de Est într-o misiune comună de operațiuni speciale, a numeroaselor campanii politice și, acum, a activității mele în această funcție.”

„Puterea și dragostea lui m-au susținut în fața fiecărei provocări”, a continuat ea. „Nu pot, cu conștiința curată, să-i cer să înfrunte această luptă singur, în timp ce eu continui să ocup această funcție solicitantă și care necesită mult timp.”

Gabbard a spus că a „realizat progrese semnificative la ODNI — promovând o transparență fără precedent și restabilind integritatea comunității de informații”, dar a afirmat că recunoaște „că mai sunt încă lucruri importante de făcut”.

„Mă angajez pe deplin să asigur o tranziție lină și completă în următoarele săptămâni, astfel încât dumneavoastră și echipa dumneavoastră să nu întâmpinați nicio întrerupere în ceea ce privește conducerea sau impulsul”, a spus ea.

„Vă mulțumesc pentru înțelegere în acest moment extrem de personal și dificil pentru familia noastră.”

Gabbard a adăugat: „Vă voi rămâne veșnic recunoscătoare vouă și poporului american pentru marea onoare de a-mi fi servit țara în calitate de director al Serviciului Național de Informații.”

Această fostă militară și aliată a președintelui american a părut să fie în dezacord cu președintele republican în ceea ce privește războiul din Iran. Într-adevăr, ea a concluzionat, în martie, într-o mărturie scrisă în cadrul unei audieri parlamentare, că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire nucleară distruse în urma atacurilor americano-israeliene din iunie 2025, contrazicându-l pe Donald Trump cu privire la unul dintre obiectivele-cheie ale războiului.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a salutat totuși „munca remarcabilă” realizată de Tulsi Gabbard. Aaron Lukas, actualul director adjunct al serviciilor de informații, îi va asigura interimatul, a anunțat, de asemenea, Donald Trump.

Gabbard este a patra femeie care părăsește administrația Trump în trei luni, după ministrul Justiției Pam Bondi, ministrul Securității Interne Kristi Noem și ministrul Muncii Lori Chavez-DeRemer.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
2
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Digi Sport
Monica Bertini le-a spus italienilor ce i-a plăcut la Cristi Chivu: "Un lucru anume"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava ruseasca de transport gnl
Europa riscă să rămână fără gaze, dacă se prelungesc cu încă trei luni blocajele din Strâmtoarea Ormuz
donald trump
Trump anunță că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Schimbare radicală, după săptămâni de incertitudine
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la războiul cu Iranul, spune Marco Rubio
militari coboara din avion c17
SUA vor face publice detaliile privind dislocarea trupelor în Europa în câteva săptămâni, afirmă ministrul polonez al Apărării
militari coboara din avion c17
Fost oficial NATO vorbește despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea de trupe în Polonia: „Semn de dezordine sau lipsă de respect”
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în...
adrian tutuianu_govro
Finanțarea partidelor, între propagandă și manipulare online. Șeful...
Laura Codruța Kovesi zambind
Laura Codruța Kovesi a depus o plângere la Bruxelles împotriva...
Ultimele știri
„Accelerăm ritmul în care distrugem efectivele ruseşti”. Zelenski aşteaptă de la SUA noi propuneri de formate pentru negocieri de pace
Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic
Suspiciunea de infecţie cu hantavirus în Caraş-Severin, infirmată de INSP. Analizele au ieşit negative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Se extinde ancheta crimei din Bihor. Ce faptă nu recunoaște sub nicio formă călăul Alisiei. Noi dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Pancu. Cum ar putea ajunge la Rapid
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...