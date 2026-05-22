Șefa serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, va demisiona din funcție. Care este motivul

Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații din SUA (ODNI), va demisiona din funcție, anunță postul de televiziune Fox News. Ea dorește să-și susțină soțul în lupta acestuia cu o formă extrem de rară de cancer osos, precizează sursa citată.

Gabbard l-a informat pe președintele Trump în cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri în Biroul Oval. Se preconizează că ultima ei zi la ODNI va fi 30 iunie.

Fox News Digital a obținut în exclusivitate scrisoarea sa oficială de demisie, în care Gabbard spune că este profund recunoscătoare pentru încrederea care i-a fost acordată și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Național de Informații în ultimul an și jumătate.

„Din păcate, trebuie să-mi depun demisia, cu efect de la 30 iunie 2026”, a scris ea. „Soțul meu, Abraham, a fost recent diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos.”

Gabbard a declarat că soțul ei „se va confrunta cu provocări majore în următoarele săptămâni și luni”.

„În acest moment, trebuie să mă retrag din funcția publică pentru a fi alături de el și a-l susține pe deplin în această luptă”, a spus ea.

Gabbard a adăugat: „Abraham a fost stânca mea de-a lungul celor unsprezece ani de căsătorie — rămânând neclintit pe durata detașării mele în Africa de Est într-o misiune comună de operațiuni speciale, a numeroaselor campanii politice și, acum, a activității mele în această funcție.”

„Puterea și dragostea lui m-au susținut în fața fiecărei provocări”, a continuat ea. „Nu pot, cu conștiința curată, să-i cer să înfrunte această luptă singur, în timp ce eu continui să ocup această funcție solicitantă și care necesită mult timp.”

Gabbard a spus că a „realizat progrese semnificative la ODNI — promovând o transparență fără precedent și restabilind integritatea comunității de informații”, dar a afirmat că recunoaște „că mai sunt încă lucruri importante de făcut”.

„Mă angajez pe deplin să asigur o tranziție lină și completă în următoarele săptămâni, astfel încât dumneavoastră și echipa dumneavoastră să nu întâmpinați nicio întrerupere în ceea ce privește conducerea sau impulsul”, a spus ea.

„Vă mulțumesc pentru înțelegere în acest moment extrem de personal și dificil pentru familia noastră.”

Gabbard a adăugat: „Vă voi rămâne veșnic recunoscătoare vouă și poporului american pentru marea onoare de a-mi fi servit țara în calitate de director al Serviciului Național de Informații.”

Această fostă militară și aliată a președintelui american a părut să fie în dezacord cu președintele republican în ceea ce privește războiul din Iran. Într-adevăr, ea a concluzionat, în martie, într-o mărturie scrisă în cadrul unei audieri parlamentare, că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire nucleară distruse în urma atacurilor americano-israeliene din iunie 2025, contrazicându-l pe Donald Trump cu privire la unul dintre obiectivele-cheie ale războiului.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a salutat totuși „munca remarcabilă” realizată de Tulsi Gabbard. Aaron Lukas, actualul director adjunct al serviciilor de informații, îi va asigura interimatul, a anunțat, de asemenea, Donald Trump.

Gabbard este a patra femeie care părăsește administrația Trump în trei luni, după ministrul Justiției Pam Bondi, ministrul Securității Interne Kristi Noem și ministrul Muncii Lori Chavez-DeRemer.

