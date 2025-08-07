Live TV

Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”

Data actualizării: Data publicării:
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia

Directoroarea serviciilor secrete din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat pentru un podcast că ea crede în existența extratereștrilor. Ea a adăugat că „vrea să spună adevărul” despre OZN-uri, potrivit Fox News.

La podcastul „Pod Force One” a New York Post, Gabbard a răspuns „da” când a fost întrebată dacă crede în posibilitatea existenței vieții extraterestre.

Fostă candidată la președinție democrată, devenită apoi republicană, Gabbard conduce comunitatea de informații a președintelui american Donald Trump și este principalul său consilier în domeniul informațiilor.

„Am propriile mele păreri și opinii” și „în acest rol, trebuie să fiu atentă la ceea ce împărtășesc”, a spus ea.

Gabbard a subliniat că nu este pregătită să vorbească mai mult despre acest subiect, dar a adăugat că echipa sa va da dovadă de transparență atunci când va veni momentul.

„Continuăm să căutăm adevărul și îl vom spune poporului american”, a spus șefa Serviciului Național de Informații, care coordonează toate serviciile secrete din SUA.

Gabbard a spus, de asemenea, că încă are „o mulțime de întrebări” despre misterioasele drone observate deasupra statului New Jersey la sfârșitul anului trecut.

La acea vreme, oficialii din domeniul securității naționale din administrația Biden au încercat să risipească îngrijorările legate de acele drone, vorbind despre „o reacție exagerată” a publicului.

Editor : M.B.

