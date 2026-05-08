Șeful activelor de stat ale Ungariei, acuzat de deturnare de fonduri după ce a plătit milioane de euro unei firme din România

Gavel and scale of justice
Justiție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Banii Ungariei au ajuns la o companie de stat din România, care a fost ulterior lichidată

Fostul director general al companiei naționale care administrează activele de stat ale Ungariei este cercetat pentru deturnare de fonduri, după ce ar fi plătit ilegal milioane de euro către o firmă din România, deținută, de asemenea ,de stat.  Parchetul a deschis o anchetă penală împotriva fostului director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria, sub suspiciunea de deturnare a două miliarde și jumătate de forinți (peste 7 milioane de euro), a declarat joi purtătorul de cuvânt adjunct al procuraturii, potrivit Hirado.hu.

Membrii consiliului de administrație al unei societăți comerciale fondate de Societatea Națională Maghiară de Administrare a Activelor SRL, care este deținută exclusiv de stat, au încheiat în 2014 un contract de împrumut în valoare de 8.150.000 de euro, încălcându-și obligațiile de administrare a activelor.

Propunerea a fost primită în primele ore ale serii, iar o decizie unanimă a fost luată până la ora 8:00 a doua zi dimineață, chiar dacă societatea nu ar fi putut acorda un împrumut pe baza strategiei sale de gestionare a activelor, a transmis Máté Kövecs, reprezentantul parchetului ungar.

Înainte de încheierea contractului de împrumut, nici compania împrumutată, nici compania care implementează proiectul – care nu a fost nici măcar menționată în cerere – nu au efectuat nicio verificare a creditului, nicio analiză de risc sau evaluare a garanțiilor.

Deși contractul conținea garanții, consiliul de administrație al companiei maghiare de stat a decis să prezinte propunerea pe motiv că respectivul contract și scrisoarea de autorizare desemnate drept garanție nu fuseseră încă finalizate. Disponibilitatea garanției nu era însă o condiție pentru intrarea sa în vigoare.

Potrivit acuzării, fostul director general a dispus pregătirea contractului de împrumut și a propunerii aferente și a aprobat conținutul acestora. Împrumutul a fost acordat unei companii românești cu capital majoritar de stat pentru a finanța o investiție într-o centrală solară. Cu toate acestea, investiția nu s-a materializat, iar compania românească - care nu a efectuat nicio rambursare în afară de dobânzile datorate în primii doi ani - a fost ulterior lichidată.

Pierderile financiare cauzate Ungariei depășesc două miliarde și jumătate de forinți (echivalentul a peste 7.000.000 de euro), spun procurorii.

Biroul Național de Investigații al Poliției a interogat anterior cinci suspecți în acest caz – trei membri ai consiliului de administrație, directorul general al companiei și directorul general al companiei care a solicitat împrumutul. Pentru a garanta acțiunea civilă intentată de companie, judecătorul de instrucție a dispus luna trecută confiscarea a 27 de proprietăți și drepturile de uzufruct ale suspecților. Hotărârea nu este încă definitivă.

Joi, autoritatea de anchetă l-a arestat și reținut pe fostul director general, care a fost interogat ca suspect, fiind suspectat de gestionare frauduloasă defectuoasă, care a cauzat pierderi financiare deosebit de semnificative.

Din cauza riscului ca suspectul să evadeze și să se ascundă, parchetul a solicitat dispunerea controlului judiciar și verificarea de către instanță a respectării regulilor de conduită cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire. Moțiunea va fi soluționată de judecătorul de instrucție al Tribunalului Districtual Kecskemét.

