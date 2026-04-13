Șeful agenției maritime a ONU: Nicio ţară nu are dreptul de a bloca navigația în Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Şeful agenţiei maritime a ONU a declarat luni că nicio ţară nu are dreptul de a bloca navigaţia în strâmtoarea Ormuz, o rută comercială paralizată de războiul actual între SUA şi Iran, relatează AFP.

„Conform dreptului internaţional, nicio ţară nu are dreptul de a interzice trecerea inofensivă sau libertatea navigaţiei în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internaţional”, a declarat secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, într-o conferinţă de presă.

SUA au anunţat că luni la 17.00, ora României, va începe o blocadă asupra porturilor iraniene situate în strâmtoarea Ormuz şi împrejurimi, zonă controlată de forţele iraniene de la izbucnirea războiului actual în urma loviturilor americane şi israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

La scurt timp de la intrarea în vigoare a blocadei SUA, Donald Trump a afirmat că flota Teheranului „zace pe fundul mării, complet distrusă”, lansând și un avertisment: „Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat”.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence. 

China cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz și continuarea armistițiului SUA-Iran. Ce spune despre acuzațiile privind livrările de arme

Parisul și Londra vor organiza o „conferință” în vederea unei „misiuni multinaționale de menținere a păcii” în Strâmtoarea Ormuz

