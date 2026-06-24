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Șeful Agenției pentru Energie Atomică dă asigurări că vor avea loc inspecţii la instalaţiile nucleare iraniene

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Natanz nuclear site
Uzina de la Natanz este cea mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Sursa foto: Profimedia Images
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Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va inspecta instalaţiile nucleare iraniene, a declarat miercuri directorul general al AIEA, Rafael Grossi, menţionând că inspecţiile fac parte în mod clar din acordul semnat de Statele Unite şi Iran.

„Indiferent dacă asta se va întâmpla poimâine, peste o săptămână sau peste zece zile, este important, dar nu esenţial. Acest lucru se va întâmpla”, a declarat Rafael Grossi la o conferinţă de presă la centrala nucleară Fukushima Daiichi din Japonia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat marţi, la Teheran, că în prezent nu sunt planificate inspecţii ale AIEA la instalaţiile nucleare iraniene avariate în urma războiului. Acestea includ instalaţii în care este depozitat uraniu îmbogăţit la un nivel de 60%, aproape de fabricarea bombei atomice.

Grossi a făcut referire la un memorandum de înţelegere SUA-Iran, care prevede diluarea uraniului iranian puternic îmbogăţit sub supravegherea AIEA. El a spus că acest lucru a fost convenit de preşedinţii american şi iranian.

„Evident, pentru a face asta, va trebui să inspectăm”, a mai spus el.

În curând vor începe discuţii privind stabilirea calendarului şi a procedurilor relevante, a spus el. Inspecţiile vor fi efectuate în cooperare cu guvernul iranian, a subliniat el.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat la sfârşitul celor mai recente negocieri cu partea iraniană, desfăşurate în Elveţia, că Teheranul doreşte să le permită inspectorilor AIEA să se întoarcă în ţară. Nu exista încă un calendar în acest sens, a mai spus el.

Editor : B.P.

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