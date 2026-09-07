Şeful AIEA a dezvăluit că Bashar al-Assad se pregătea să producă arme nucleare. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia

O facilitate secretă siriană care datează din timpul regimului fostului preşedinte Bashar al-Assad era configurată pentru arme nucleare, a declarat luni, la Viena, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, relatează dpa.

Şeful agenţiei ONU de supraveghere nucleară a declarat că nu doreşte să emită judecăţi privind intenţiile sirienilor, dar o a observat că reactorul a cărui construcţie nu a fost încheiată era destinat producţiei eficiente de material care „ar fi fost potrivit pentru fabricarea de arme nucleare”.

AIEA cooperează cu actualul guvern sirian pentru a investiga programul nuclear din timpul fostului preşedinte Bashar al-Assad. Experţii AIEA au intrat recent în posesia a tone de stocuri anterior necunoscute de uraniu şi bare de combustibil nuclear.

În 2007, Israelul a atacat şi distrus situl unui reactor nuclear aproape finalizat, notează dpa, citată de Agerpres.

În 2011, şeful AIEA a ajuns la concluzia că facilitatea de la Dair Alzour avea similarităţi cu reactorul din Coreea de Nord, un stat care deţine arma nucleară. La momentul respectiv, AIEA nu a precizat explicit dacă facilitatea siriană era adecvată pentru un program nuclear militar.

Fostul regim sirian a negat că ar fi avut astfel de intenţii. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

În timp ce actualul guvern sirian condus de preşedintele interimar Ahmed al-Sharaa a dezvăluit detalii ale fostului program nuclear, conducerea Iranului blochează cooperarea cu AIEA de luni de zile. Printre alte lucruri, experţii AIEA nu au primit explicaţii privind scopul fostelor facilităţi nucleare iraniene.

Grossi a spus că Siria şi Iran sunt două cazuri diferite. El a observat abordarea transparentă a Siriei, care a ajutat ţara să reconstruiască relaţii cu alte state. „Acest lucru ar trebui poate să le dea de gândit şi celorlalţi”, a spus Grossi, referindu-se la Teheran.

Bashar al-Assad a fugit la Moscova. Rusia le-a acordat azil lui și familiei sale „din motive umanitare”

„Liderul sirian Bashar al-Assad şi familia sunt la Moscova”, anunţau agenţiile de presă ruse în decembrie 20024, citând o sursă de la Kremlin, după căderea regimului din Siria provocată de o ofensivă fulger a grupărilor rebele conduse de islamişti radicali.

Editor : Liviu Cojan