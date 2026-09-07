Live TV

Şeful AIEA a dezvăluit că Bashar al-Assad se pregătea să producă arme nucleare. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Bashar al-Assad profimedia
Bashar al-Assad. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bashar al-Assad a fugit la Moscova. Rusia le-a acordat azil lui și familiei sale „din motive umanitare”

O facilitate secretă siriană care datează din timpul regimului fostului preşedinte Bashar al-Assad era configurată pentru arme nucleare, a declarat luni, la Viena, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, relatează dpa.

Şeful agenţiei ONU de supraveghere nucleară a declarat că nu doreşte să emită judecăţi privind intenţiile sirienilor, dar o a observat că reactorul a cărui construcţie nu a fost încheiată era destinat producţiei eficiente de material care „ar fi fost potrivit pentru fabricarea de arme nucleare”.

AIEA cooperează cu actualul guvern sirian pentru a investiga programul nuclear din timpul fostului preşedinte Bashar al-Assad. Experţii AIEA au intrat recent în posesia a tone de stocuri anterior necunoscute de uraniu şi bare de combustibil nuclear.

În 2007, Israelul a atacat şi distrus situl unui reactor nuclear aproape finalizat, notează dpa, citată de Agerpres.

În 2011, şeful AIEA a ajuns la concluzia că facilitatea de la Dair Alzour avea similarităţi cu reactorul din Coreea de Nord, un stat care deţine arma nucleară. La momentul respectiv, AIEA nu a precizat explicit dacă facilitatea siriană era adecvată pentru un program nuclear militar.

Fostul regim sirian a negat că ar fi avut astfel de intenţii. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

În timp ce actualul guvern sirian condus de preşedintele interimar Ahmed al-Sharaa a dezvăluit detalii ale fostului program nuclear, conducerea Iranului blochează cooperarea cu AIEA de luni de zile. Printre alte lucruri, experţii AIEA nu au primit explicaţii privind scopul fostelor facilităţi nucleare iraniene.

Grossi a spus că Siria şi Iran sunt două cazuri diferite. El a observat abordarea transparentă a Siriei, care a ajutat ţara să reconstruiască relaţii cu alte state. „Acest lucru ar trebui poate să le dea de gândit şi celorlalţi”, a spus Grossi, referindu-se la Teheran.

Bashar al-Assad a fugit la Moscova. Rusia le-a acordat azil lui și familiei sale „din motive umanitare”

„Liderul sirian Bashar al-Assad şi familia sunt la Moscova”, anunţau agenţiile de presă ruse în decembrie 20024, citând o sursă de la Kremlin, după căderea regimului din Siria provocată de o ofensivă fulger a grupărilor rebele conduse de islamişti radicali.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
3
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
4
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
5
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Digi Sport
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0783574544
Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reperații la centrala nucleară Zaporojie
isis
Cum a vrut un fost soldat din armata Israelului să devină membru al grupării teroriste ISIS. Procesul de radicalizare
YPJ Fighters In Kobane Amid Syria'S Military Transition, Syrian Arab Republic - 01 Sep 2026
De la eroine ale luptei anti-Stat Islamic la marginalizare: cum încearcă femeile kurde să-și păstreze locul în Siria post-război
Tucker Carlson
Tucker Carlson: Donald Trump trebuie demis din funcție „imediat”. Ce l-a enervat pe fostul aliat conservator al președintelui
bomba atomica
Un parlamentar rus cere ca Moscova să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei: „Să înțeleagă că trebuie să capituleze”
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea...
gheorghe piperea
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții...
Screenshot 2026-09-07 173315
PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Reforma...
Ședință CSAT
Ședință CSAT, astăzi de la ora 15:00. Care sunt temele de pe agenda...
Ultimele știri
Ce pregătește Zelenski după vizita emisarilor lui Trump. „Ne coordonăm pentru următoarele etape”
Cortina de Fier 2.0: Finlanda s-a izolat de Rusia cu un gard de 200 de kilometri
Înșelăciune cu oferte false de angajare: Hackerii pretind că sunt recrutori și trimit candidaților teste de evaluare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Cristi Ignat reziliază cu Rapid și semnează în SuperLiga. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Poate un părinte să lase toată averea unui singur copil? Drepturile celorlalți moștenitori chiar dacă există...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”