Șeful apărării Norvegiei: „Trebuie să învățăm lecția ucraineană. Nu e vorba doar de capacități militare, ci de reziliența societății”

Europa va deveni mai puternică dacă va urmări în mod consecvent obiectivele de consolidare a apărării în cadrul NATO. Acest lucru a fost afirmat într-un interviu acordat Ukrinform de către șeful apărării Norvegiei, Eirik Kristoffersen.

„Deci, în primul rând, sprijinul pentru Ucraina este principala prioritate pentru securitatea europeană, deoarece războiul din Ucraina determină și viitorul Europei”, a remarcat șeful apărării.

El a adăugat că, în opinia sa, liderii politici de pe întreg continentul european împărtășesc această convingere.

„Apoi, următorul lucru este, desigur, îndeplinirea cerințelor NATO în conformitate cu obiectivele stabilite la summitul de la Washington, unde fiecare națiune ar trebui să cheltuiască 3,5% din PIB-ul său pentru forțele de apărare și 1,5% pentru reziliență. Avantajul este că acest lucru este în concordanță cu lecțiile învățate din războiul din Ucraina. Nu este vorba doar de capacitățile militare. Este vorba și de reziliența totală a societății”, a spus Kristoffersen.

El a subliniat că Europa va deveni mai puternică dacă va urmări în mod clar obiectivele de consolidare a apărării în cadrul NATO.

„Pentru mine, cadrul NATO este cel mai important lucru, deoarece nu există alt cadru în care să existe sistemele de comandă și control, infrastructura și procesele necesare pentru a lupta într-un război la scară mai mare decât NATO. Așadar, pentru a descuraja Rusia, Europa trebuie să investească mai mult în NATO”, a declarat Kristoffersen.

Garanții

Potrivit Ukrinform, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că obiectivul principal al garanțiilor de securitate pentru Ucraina este de a se asigura că aceasta nu va mai deveni niciodată victima unui atac.

Rutte a subliniat două sarcini principale: necesitatea urgentă ca statele membre să crească cheltuielile și producția în domeniul apărării și asigurarea faptului că Ucraina rămâne cât mai puternică în

Editor : Sebastian Eduard