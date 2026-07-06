Șeful apărării olandeze afirmă că rolul Turciei în cadrul NATO va crește pe măsură ce SUA își vor reduce capacitățile

Șeful apărării olandeze, generalul Onno Eichelsheim, a declarat duminică că rolul Turciei în cadrul NATO va crește pe măsură ce SUA își vor reduce o parte din capacitățile militare, adăugând că a fost impresionat de industria turcă de apărare și că vede un potențial puternic pentru cooperarea bilaterală, scrie Anadolu.

Eichelsheim a făcut aceste declarații într-un interviu acordat agenției Anadolu în timpul unei vizite la Ankara, înaintea summitului NATO, care va avea loc luni și marți.

El a afirmat că summitul de la Ankara va marca câteva momente de cotitură importante, subliniind că prioritatea principală a Alianței ar trebui să fie punerea în aplicare a angajamentului privind cheltuielile de apărare de 3,5%, convenit la summitul de la Haga.

„Cel mai important rezultat al acestui summit ar trebui să fie punerea în aplicare a angajamentului de 3,5% pe care l-am asumat la Haga. Acest summit ar trebui să ofere mai multe detalii și claritate cu privire la pașii următori”, a spus el.

Eichelsheim a afirmat că Țările de Jos ar putea servi drept exemplu în această privință.

„Am pregătit o Carte Albă și ne-am demonstrat disponibilitatea de a îndeplini obiectivul NATO de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare”, a spus el.

El a mai afirmat că țările europene ar trebui să înceapă să-și asume o responsabilitate mai mare în cadrul NATO pentru a compensa retragerea capacităților de către SUA.

„Cred că acesta este un alt moment de cotitură important. Din această perspectivă, faptul că europenii încep cu adevărat să-și asume o responsabilitate mai mare în cadrul Alianței poate fi considerat un moment istoric”, a spus el.

Prezentându-și așteptările cu privire la summit, Eichelsheim a afirmat că NATO ar trebui, în primul rând, să-și demonstreze unitatea și determinarea.

„Cred că summitul ar trebui să arate, în primul rând, determinarea noastră ca alianță și faptul că suntem încă uniți, iar legăturile noastre rămân puternice. Acesta ar trebui să fie unul dintre mesajele-cheie pe care le transmitem”, a spus el.

„În al doilea rând, ar trebui să demonstrăm că obiectivul de 3,5% asupra căruia am convenit anul trecut este acum pus în aplicare de către membrii Alianței. În al treilea rând, cred că un rezultat pozitiv ar fi identificarea unei căi către pace în războiul dintre Rusia și Ucraina și a unei căi către soluționarea conflictului dintre Iran, Israel și SUA, deoarece ambele chestiuni sunt extrem de importante pentru stabilitate”, a adăugat el.

Comentând decizia SUA de a-și reduce contribuția militară în Europa, Eichelsheim a afirmat că NATO va continua să aibă nevoie de SUA, în timp ce Europa își asumă o responsabilitate mai mare.

„Avem nevoie de SUA în cadrul Alianței. De asemenea, nu cred că ar fi corect ca europenii să încerce să facă totul pe cont propriu. Dar trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare”, a spus el.

„Europa are capacitatea de a umple golurile create de capacitățile pe care SUA le retrage în prezent. În timp, țările europene ar trebui să meargă și mai departe, iar pentru asta avem nevoie de industria noastră de apărare. Vedem că Turcia dispune de o industrie capabilă să răspundă acestor nevoi. Industria europeană de apărare mai are încă câteva pași de făcut înainte de a ajunge la acel nivel”, a adăugat el.

Eichelsheim a afirmat că țările europene vor fi capabile să îndeplinească noile obiective, dar a recunoscut că acest lucru va necesita timp.

NATO 3.0

Referindu-se la noua viziune a NATO, care se preconizează că va prinde contur la summitul de la Ankara, Eichelsheim a afirmat că alianța are nevoie de societăți reziliente și de industrii de apărare capabile să reacționeze rapid în timp de război.

„Pentru mine, NATO 3.0 înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, avem nevoie de societăți reziliente și de industrii de apărare reziliente, care să ne permită să acționăm rapid odată ce începe războiul. Trebuie să asigurăm descurajarea, dar, pentru a fi credibili, avem nevoie și de o industrie și de o societate care să o poată susține”, a spus el.

El a adăugat că NATO trebuie, de asemenea, să își îndeplinească angajamentul privind cheltuielile de 3,5%, investind nu doar în sisteme scumpe și avansate, ci și în capacități cu costuri reduse.

„Pentru mine, NATO 3.0 înseamnă societăți reziliente, o industrie rezilientă și investiții nu doar în sisteme foarte scumpe, ci și în vehicule aeriene fără pilot ușoare și cu costuri reduse, precum și în sisteme de interceptare cu costuri reduse”, a spus el.

Subliniind rolul Turciei, Eichelsheim a afirmat că această țară a jucat întotdeauna un rol-cheie în cadrul NATO datorită poziției sale strategice.

„Consider că Turcia joacă un rol foarte important. A jucat întotdeauna un rol foarte important în cadrul alianței. Datorită poziției sale geografice, este gardianul flancului sud-estic al NATO. Deși îndeplinește această sarcină împreună cu unii parteneri, Turcia este cea mai importantă țară din această regiune”, a spus el.

„Turcia dispune de a doua cea mai mare forță armată din NATO. Pe măsură ce SUA își retrag anumite capacități, vom avea nevoie și de Turcia pentru a ajuta la acoperirea acestor lacune. Prin urmare, rolul Turciei în cadrul NATO va deveni și mai important. Am observat, de asemenea, că Turcia este foarte dispusă să-și asume acest rol nu numai în propria regiune, ci și în alte părți ale NATO. Turcia a jucat un rol foarte important până acum, iar acest rol va deveni și mai important în viitor”, a adăugat el.

Eichelsheim a declarat că întâlnirile sale de la Ankara au fost productive și s-au concentrat pe intensificarea exercițiilor comune cu Turcia, extinderea schimbului de experiență din Ucraina, pregătirea ambelor armate pentru războaiele viitoare, o mai bună utilizare reciprocă a academiilor de apărare și îmbunătățirea interoperabilității.

El a subliniat, de asemenea, cooperarea în industria de apărare.

„Am petrecut o zi în Turcia vizitând companii turce din domeniul apărării și am fost cu adevărat impresionat de nivelul de capacitate pe care l-au demonstrat. Cred că există oportunități semnificative de cooperare și în acest domeniu”, a spus el.

Editor : M.C