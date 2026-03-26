Șeful armatei franceze a organizat o videoconferință cu 35 de țări pentru crearea unei coaliții pentru Strâmtoarea Ormuz

Şefii de Stat Major ai armatelor din 35 de ţări au avut joi o reuniune, în format de videoconferinţă, în perspectiva creării unei coaliţii care să contribuie la „reluarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz după încetarea luptelor”, a informat joi Ministerul francez al Apărării, transmite AFP, preluată de Agerpres.



Reuniunea, „organizată de şeful de Stat Major al armatei franceze, a permis cunoaşterea poziţiilor ţărilor care ar dori să ia parte la un demers coordonat vizând să contribuie la securitatea navigaţiei maritime în această zonă strategică”, a indicat ministerul francez într-un comunicat.



Această iniţiativă „nu este corelată cu operaţiunile militare în desfăşurare în regiune” şi „se înscrie într-o logică strict defensivă”, mai afirmă comunicatul, reiterând poziţia a numeroase ţări care se declară dispuse să acţioneze pentru securizarea strâmtorii, dar nu vor să fie asociate cu atacurile americane şi israeliene.



Ministerul britanic al Apărării a declarat miercuri pentru AFP că Londra şi Parisul vor organiza săptămâna aceasta o reuniune a ţărilor care au semnat săptămâna trecută o declaraţie prin care cereau un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii petroliere şi de gaze din Golf şi se declarau „pregătite să contribuie” la eforturile de securizare a strâmtorii.



Comunicatul comun a fost iniţiat de Franţa, Marea Britanie, Germanie, Italia, Ţările de Jos şi Japonia, cărora li s-au asociat ulterior în jur de 30 de state, printre care Emiratele Arabe Unite şi Bahrein.



Mai multe mass-media britanice, printre care The Guardian şi Times, au relatat că Londra s-a oferit să găzduiască o conferinţă internaţională privind securitatea Strâmtorii Ormuz, la Portsmouth sau la Londra, la o dată ulterioară, în scopul creării unei coaliţii de ţări angajate în această misiune.

