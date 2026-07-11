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Șeful armatei ucrainene: Strategia Kievului funcționează, dar Rusia nu trebuie subestimată. Putin nu renunță la planurile sale

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General Oleksandr Syrskyi, the Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces.
Generalul Oleksandr Sîrski Foto: Profimedia
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Kievul este încă departe de un moment decisiv al războiului, chiar dacă trupele ruse şi-au încetinit semnificativ ritmul pe frontul din Ucraina în primul semestru al anului 2026, a apreciat vineri comandantul-şef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, potrivit RBC Ukraine

Şeful armatei ucrainene a apreciat într-un bilanţ publicat vineri pe Telegram că Rusia a eşuat în a-şi atinge obiectivele ofensivei sale, în condiţiile în care Moscova a beneficiat de „aproape dublul efectivelor şi al echipamentelor”, notează Agerpres. 

Forţele ruse, potrivit lui, care desfăşurau anterior „operaţiuni ofensive intense pe 13 axe”, continuă acum doar pe „şase sau şapte” cel mult şi suferă pierderi grele, în timp ce Kievul aplică o „strategie de epuizare” a adversarului.

Sîrski a subliniat însă că inamicul nu trebuie subestimat și că momentul decisiv al războiului este încă departe.

„Agresorul nu a renunțat la planurile sale de ocupare completă a regiunilor Luhansk și Donețk. Acesta urmărește să-și extindă operațiunile ofensive în regiunile Dnipro și Zaporojie, precum și să creeze și să extindă o zonă tampon în regiunile nordice ale Ucrainei”, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene.

Sîrski a menţionat, de asemenea, atacurile ucrainene cu rază lungă de acţiune care au vizat 697 de ţinte în Rusia de la începutul anului, provocând, potrivit acestuia, pierderi economice directe şi indirecte de peste 6,1 miliarde de dolari (aproximativ 5,3 miliarde de euro).

Loviturile ucrainene asupra infrastructurilor petroliere ruse din ultimele luni au provocat penurii de carburant în numeroase regiuni ruse şi în Crimeea, peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014.

Cu toate acestea, comandantul şef al armatei ucrainene a avertizat că Moscova continuă să-şi urmărească obiectivele militare în regiunile din estul Ucrainei.

„Intensitatea loviturilor cu rachete şi drone nu încetează să crească, la fel şi utilizarea bombelor aeriene ghidate şi numărul crimelor comise împotriva populaţiei civile”, a adăugat el, afirmând că „inamicul nu trebuie subestimat”.

Aceste declaraţii vin la două zile după summitul NATO de la Ankara, unde preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a obţinut noi angajamente occidentale în materie de apărare antiaeriană.

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat în special acordul său de principiu de a autoriza Ucraina să producă sub licenţă rachete interceptoare Patriot, considerate indispensabile pentru contracararea rachetelor balistice ruseşti.

Editor : C.L.B.

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