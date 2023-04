Suntem în ziua 430 a războiului pe scară largă început de Rusia în Ucraina. Vladimir Putin a semnat vineri un decret care mărește în mod oficial pedeapsa maximă pentru trădare la închisoare pe viață, ca parte a eforturilor de a reprima disidența. Separat, Comisia Europeană a anunțat că a ajuns la un acord cu cinci state UE, printre care Polonia, România și Ungaria, pentru a garanta tranzitul cerealelor ucrainene. La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că interzicerea importului de cereale de către mai multe state UE „oferă speranțe periculoase Kremlinului”. Forțele ucrainene și-au încheiat pregătirile pentru contraofensiva de primăvară mult așteptată împotriva trupelor ruse invadatoare și sunt pregătite, în linii mari, a declarat ministrul ucrainean al Apărării. Totodată, Putin a anunțat că Rusia trebuie să acționeze rapid și ca o „echipă coerentă” pentru a contracara „agresiunea economică” a Occidentului, adăugând că Moscova va extinde legăturile cu țările din Eurasia, Africa și America Latină.



LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Șeful autorității ruse de ocupare în Crimeea susține că Sevastopolul a fost atacat cu drone

ACTUALIZARE 08:20 Şeful autorităţii ruse din Sevastopol a susţinut că un atac cu dronă lansat sâmbătă a provocat un incendiu la un rezervor de stocare a combustibilului din golful Kozacha, relatează Kyiv Independent.

"Un rezervor de combustibil este în flăcări în apropierea străzii Fraţii Manganari din zona golfului Kozacha. Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul a fost provocat de atac cu dronă", a scris Mikhail Razvozhaev pe Telegram, conform CNN.

Razvozhaev a mai spus că focul s-a extins pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi şi că detaliile privind victimele şi pagubele sunt încă în curs de stabilire.

Din august 2022, explozii şi incendii au fost raportate în mod regulat în Peninsula Crimeea ocupată de ruşi şi în Sevastopol, cel mai mare oraş al Crimeei. Pe 8 octombrie a avut loc o explozie masivă pe Podul Crimeei, construit de Rusia în 2018 pentru a lega Rusia de Crimeea, distrugând parţial porţiunea destinată traficului feroviar.

Volodimir Zelenski dezvăluie noi detalii din convorbirea cu preşedintele chinez

ACTUALIZARE 08:15 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit vineri seara noi detalii din recenta sa convorbire telefonică cu preşedintele chinez Xi Jinping, prima conversaţie între cei doi lideri de la invazia rusă în Ucraina, relatează DPA, Unian şi Focus.

În cursul acestei discuţii, "am vorbit cu preşedintele Xi despre integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv despre peninsula Crimeea (anexată de Rusia în 2014) şi despre Carta Naţiunilor Unite", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Kiev, vineri, la două zile după convorbirea telefonică.

"Am auzit din partea Chinei că respectă aceste principii", a spus liderul ucrainean, adăugând că, totuşi, nu a existat nicio menţiune cu privire la vizite reciproce cu Beijingul.



Zelenski a spus că i-a cerut de asemenea lui Xi să influenţeze Moscova pentru returnarea prizonierilor de război ucraineni şi a circa 20.000 de "copii răpiţi". "O spun deschis, în acest moment, doar Ucraina ajută Ucraina în ceea ce priveşte returnarea copiilor noştri", a afirmat Zelenski. "Au existat eforturi din partea Naţiunilor Unite, însă cu rezultate slabe", a spus el, adăugând că acesta este motivul pentru care i-a cerut ajutorul lui Xi.

"Am avut o discuţie importantă. În ceea ce priveşte o viitoare întâlnire, nu am discutat despre aşa ceva. Referitor la lucrurile importante despre care am vorbit, acestea au vizat în primul rând securitatea. Este foarte important pentru noi să implicam cât mai multe ţări în formatul nostru, formula noastră pentru pace, care ar putea apoi să facă presiuni asupra Federaţiei Ruse pentru a restabili pacea şi integritatea noastră teritorială", a spus Volodimir Zelenski. "Am discutat şi despre securitatea nucleară şi despre blocarea de către Rusia a Mării Negre şi a exporturilor de cereale ucrainene", a spus în continuare Zelenski, citat de Unian.

"Am mai vorbit despre faptul că, în războiul actual al Rusiei împotriva Ucrainei, Ucraina ar dori ca toate statele să înţeleagă riscurile de a furniza orice fel de arme Rusiei. Am auzit un răspuns pozitiv în acest sens", a declarat preşedintele ucrainean.



Întrebat de presă când îşi va prelua atribuţiile noul ambasador ucrainean în China, Pavlo Riabikin, şi ce sarcini i-a trasat acestuia, preşedintele ucrainean a răspuns laconic:"Nu o să vă spun".



La 26 aprilie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut prima sa convorbire telefonică cu liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Kievul, pregătit pentru ofensiva de primăvară

ACTUALIZARE 08:10 Kievul afirmă că etapa pregătitoare a ofensivei sale sale de primăvară se termină, în timp ce bilanţul persoanelor ucise în urma atacului rusesc cu rachete de vineri a crescut la 26 de morţi, relatează France Presse.

"Pregătirile se apropie de sfârşit", a declarat ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov, referindu-se la contraofensiva pe care ţara sa vrea s-o lanseze pentru a recuceri teritoriile ocupate în estul şi sudul ţării de către Rusia.

"Echipamentul a fost promis, pregătit şi parţial livrat. Într-un sens larg, noi suntem pregătiţi", a afirmat el într-o conferinţă de presă. "Când va vrea Dumnezeu, când condiţiile meteorologice vor fi favorabile şi la decizia comandanţilor, o vom face", a adăugat ministrul ucrainean.

Seulul îşi are în vedere propriile opţiuni privind furnizarea de armament letal Ucrainei, declară preşedintele sud-coreean

ACTUALIZARE 08:05 Preşedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a declarat vineri că este necesar să se asigure că invazia Rusiei în Ucraina nu va reuşi şi că Seulul are în vedere propriile sale opţiuni în materie de ajutor letal pentru Kiev, relatează Reuters.

Într-un discurs pronunţat la Kennedy School de la Universitatea Harvard, în a cincea zi a unei vizite de stat pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a alianţei dintre SUA şi Coreea de Sud, Yoon a declarat că invazia rusă este o violentă încălcare a dreptului internaţional şi a drepturilor ucrainenilor.

"Trebuie să dovedim că astfel de tentative nu-şi vor atinge scopul vreodată pentru a bloca şi alte tentative în viitor", a declarat el, potrivit traducerii simultane a cuvintelor sale.

Întrebat despre posibilitatea furnizării unui ajutor în armament letal pentru Ucraina de către Coreea de Sud, Yoon a răspuns:"Urmărim îndeaproape situaţia care se desfăşoară pe câmpul de luptă în Ucraina şi vom lua măsurile potrivite cu scopul de a face să fie respectate normele internaţionale şi dreptul internaţional".



"În acest moment, monitorizăm îndeaproape situaţia şi avem în vedere diferite opţiuni", a adăugat el. Liderul sud-coreean s-a întâlnit miercuri cu preşedintele american Joe Biden la Casa Albă, iar SUA s-au angajat să dea Coreei de Sud mai multe informaţii despre planificarea sa nucleară în cazul oricărui conflict cu Coreea de Nord pe fondul temerilor suscitate de arsenalul crescând în rachete şi bombe ale Phenianului. Cei doi lideri au discutat de asemenea despre situaţia în Ucraina, notează Agerpres.

Yoon a declarat pentru Reuters, într-un interviu acordat săptămâna trecută înainte de a pleca spre SUA, că Seulul şi-ar putea extinde sprijinul pentru Ucraina dincolo de ajutorul umanitar şi economic dacă vor fi atacate obiective civile pe scară largă, semnalând pentru prima dată o schimbare a poziţiei sale în ceea ce priveşte livrarea de arme Ucrainei.

Cele mai importante informații din ziua precedentă:

Acord încheiat de Comisia Europeană cu cinci țări UE, inclusiv România, pentru garantarea tranzitului cerealelor ucrainene

Numărul victimelor după atacul cu rachete de la Uman a crescut la 26

Kremlin: Vedem o tendință de absorbție a Republicii Moldova din partea României

Forţele ucrainene spun că au interceptat majoritatea rachetelor lansate de Rusia

Rusia îi va deporta pe locuitorii din regiunile ucrainene anexate ilegal care nu adoptă cetățenia rusă

Medvedev amenință Republica Moldova: „Nici nu există o astfel de ţară”

CNN: Dronele iraniene folosite de Rusia în Ucraina funcţionează cu tehnologie occidentală furată

Transferurile copiilor ucraineni echivalează cu "genocid" (Consiliul Europei)

